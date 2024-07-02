Депутаты Госдумы в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ, рассказала РИА Новости первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — отметила депутат.

В июне парламентарии фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Если документ будет принят, то закон может вступить в силу с января 2025 года.

Автор поправок глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал RTVI, что любые экзамены, тем более выпускные — это стресс, но такого массового возмущения они не вызывали.

«Были скандалы, когда списывали, когда 100-балльники по ЕГЭ писали слово «молоко» с тремя ошибками, но происходящее выходит за грань оценки знаний. Мы должны слышать наших граждан и предлагать решение», — пояснил он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что результаты ЕГЭ, которые были получены до вступления в силу этого документа, будут действительны четыре года после сдачи и вузы примут их в качестве вступительных экзаменов при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

Также депутаты пояснили, что из-за ЕГЭ с каждым годом фиксируется увеличение количества суицидов среди подростков, кроме того, проведение такого экзамена требует от государства значительных расходов. Авторы законопроекта со ссылкой на экспертов добавили, что из-за ЕГЭ родителям приходится тратить деньги на репетиторов, а коррупционная составляющая перешла из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

В России ЕГЭ был введен в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей.

В пояснительной записке также упоминаются случай в Воронеже, когда в одной из школ выпускницам пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ.

«В Чувашии сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки, а во время проведения ЕГЭ не разрешала находиться в туалете дольше 30 секунд», — сказано в документе.

По словам авторов законопроекта, это происходит из-за боязни организаторов ЕГЭ получить большой штраф, поэтому иные педагоги, «в порыве осуществить директиву свыше, готовы пойти на унижение человеческого достоинства детей».

Лантратова до этого отмечала, что ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Она также считает, что обучение в школе теперь подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ, и превратилось в «натаскивание на решение экзаменационных заданий», а не освоение учебной программы.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев при этом считает, что ЕГЭ стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний со стороны экспертов.

Директор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина также сообщила RTVI, что отказ от государственного «создает угрозу качеству образования, независимости оценки (знаний) от школы, и конечно потакает в буквальном смысле слова возврату в советские времена».