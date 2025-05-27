Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании дропперов — людей, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Документ одобрили 397 депутатов, сообщает корреспондент RTVI.

Замглавы МВД Игорь Зубов в ходе обсуждения инициативы отметил рост числа преступлений в этой сфере. Он подчеркнул, что сформировался «теневой рынок», где продают и покупают электронные средства платежа и коды доступа к ним. Эти коды позволяют преступникам совершать анонимные электронные переводы похищенных или обналичиваемых средств с банковских счетов клиентов операторов.

«Примером такого рода является использование преступниками 131 банковской карточки при похищении и обналичивании 26 млн рублей в Марфо-Мариинской обители милосердия Русской православной церкви в Москве. При этом ни один из владельцев банковских карточек, использованных для совершения хищения, к ответственности привлечен не был», — добавил Зубов.

Первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев во время заседания сообщил, что основная сложность расследования такого рода преступлений и возмещения ущерба пострадавшим в том, что «более 90% похищенных средств, по данным правоохранителей, обналичиваются в первые же сутки». И в этом преступникам помогают дропперы, то есть те, кто за вознаграждение передают им данные своих банковских карт и электронных кошельков, уточнил депутат.

«В базе данных МВД фигурирует уже более 30 тыс. лиц, уличенных в этой деятельности. Хотя, по экспертным оценкам, реальная численность дропперов в нашей стране в десятки раз выше. Теперь все эти люди рискуют стать фигурантами уголовных дел после того, как Госдума в приоритетном порядке примет поправки в УК, которые впервые вводят уголовную ответственность за дропперство как самостоятельный вид преступления», — заявил Бахарев.

Отвечать придется как организаторам преступных схем, так и соучастникам, подчеркнул он.

Законопроект предусматривает изменения в статье 187 УК РФ, касающейся неправомерного оборота средств платежей. В частности, предлагается ввести наказание за передачу электронных платежных средств или доступа к ним другому лицу с целью совершения незаконных операций. Наказание может включать штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы или лишение свободы на тот же срок, а также принудительные работы до трех лет.

За неправомерные операции с электронными платежными средствами по указанию другого человека и из корыстных побуждений предусмотрено такое же наказание.

Также вводится наказание за покупку или передачу электронного средства платежа и доступа к нему из корыстных побуждений. Это касается лиц, которые не являются клиентами оператора денежных переводов, и тех, кто приобретает такие средства для незаконных операций. За это преступление предусмотрены штрафы от 300 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы до шести лет со штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

За незаконные операции с электронными платежными средствами, совершенные лицами, не являющимися клиентами банка, будут наказывать принудительными работами до пяти лет и штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможно лишение свободы на срок до шести лет с тем же штрафом.

При этом, как подчеркнул во время обсуждения представитель МВД, «исключена возможность привлечения к уголовной ответственности за так называемую бытовую передачу карт, например, членам семьи».

Клиент банка будет освобожден от уголовной ответственности «в случае, если он после совершения преступления добровольно сообщит об этом в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, будет активно способствовать раскрытию, расследованию преступлений и добровольно сообщить о лицах, совершивших другие преступления с использованием платежа», рассказал Зубов.

Во время обсуждения первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина обратила внимание на то, что в предлагаемых поправках «присутствует признак корыстной заинтересованности, и именно это нужно будет доказать в случае неправомерных действий».

Также Госдума одобрила в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь (или дознаватель) смогут приостановить операции с деньгами на срок до 10 дней, чтобы потом арестовать эти средства.

Одновременно органам предварительного расследования предлагается предоставить право внесудебного ареста имущества в пределах стоимости вреда причиненного преступления, в том числе дистанционного хищения, что будет способствовать возмещению вреда, рассказал Зубов.

Еще один законопроект, принятый в первом чтении, вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». Теперь кредитные организации обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Это касается уголовных дел, находящихся в производстве у руководителей следственных органов, следователей, дознавателей и прокуроров. Запрос на предоставление таких справок может быть сделан только с их согласия.