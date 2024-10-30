Госдума единогласно приняла во втором и в третьем чтениях закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, передает корреспондент RTVI.

С начала года это 12-й закон, направленный на совершенствование миграционной политики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди аргументов в пользу принятия закона он привел статистику МВД, согласно которой количество преступлений в миграционной сфере растет. В 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле группой парламентариев и предусматривает дополнение в статью 104.1 Уголовного кодекса (конфискация имущества). Согласно документу, на случаи организации незаконной миграции распространяются положения УК о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученного преступным путем. Конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Конституционный суд отметил в своем постановлении 2017 года, что конфискация соотносима по некоторым признакам с наказанием, но не тождественна ему, а потому может применяться в качестве вспомогательной меры не только при вынесении обвинительного приговора, но и при освобождении от наказания. Накануне Госдума приняла четыре закона об ужесточении ответственности за организацию нелегальной миграции.