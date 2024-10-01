Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении конфискации за организацию незаконной миграции, передает корреспондент RTVI.

Законопроектом предлагается внести поправки в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК («Конфискация денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений») и дополнить его статьей об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК). Имущество будет конфисковано, если преступление совершено из корыстных побуждений.

В настоящий момент наказание за организацию незаконной миграции предусматривает лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 500 тыс. рублей, если преступление совершено группой лиц или с использованием служебного положения, отметил в ходе обсуждения депутат Госдумы Владимир Иванов.

«Фактически создается ситуация, в которой, несмотря на наказание, остается сама возможность зарабатывать на нелегальных мигрантов. Мы предлагаем остудить горячие головы, всё заработанное на незаконной деятельности должно быть конфисковано. Наша инициатива имеет широкую общественную поддержку», — сказал он.

По информации МВД, в 2023 году рост числа преступлений по статье об организации незаконной миграции составил 79,6%, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале. «Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — подчеркнул он.

Авторы инициативы считают, что за счет конфискации имущества организация незаконной миграции станет экономически невыгодной. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что легализация «всего лишь ста мигрантов» приносит несколько миллионов рублей прибыли.

«А преступные группы оперируют десятками тысяч человек, выдавая им липовые языковые сертификаты, помогая с получением ВНЖ или патента» — указал депутат.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится несколько законопроектов, направленных на регулирование миграционной политики. В частности, в УК предлагается внести поправки, приравнивающие организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, а незаконное пребывание в России может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.