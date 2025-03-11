Украине придется пойти на территориальные уступки при любом соглашении с Россией об урегулировании конфликта, заявил госсекретарь США Марк Рубио, его слова цитирует газета The New York Times (NYT). Он отметил, что Киев и Москва должны быть готова пойти «на трудные шаги».

Как пишет NYT, госсекретарь США, направляющийся на переговоры с украинской делегацией в Джидде Саудовской Аравии, отказался рассказать детали плана возможного мирного соглашения. Рубио подчеркнул, что уступки с обеих сторон будут играть «решающее значение» для урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует», — заявил он.

По словам Рубио, важно определить и то, на какие уступки готова пойти Москва в будущих переговорах.

«Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», — заключил Рубио.

В конце февраля президент США Дональд Трамп пообещал помочь Киеву «вернуть как можно больше» территорий. Американский лидер отметил, что президенту России Владимиру Путину придется пойти на уступки, но не стал уточнять, о каких именно уступках идет речь.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил Трампу. По его словам, территории, ставшие субъектами России и записанные в Конституцию, представляют собой неотъемлемую часть страны. Песков также добавил, что заявления американского лидера не повлияют на переговорный процесс.