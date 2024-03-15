Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве утром 15 марта была переведена в режим электронной очереди в связи с «беспрецедентным количеством желающих проголосовать» на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте сервиса. В то же время наблюдаются перебои в работе сервиса «Госуслуги».

«Из-за огромного интереса к голосованию также могут возникать временные задержки при получении некоторых услуг и сервисов», — говорится в сообщении на сайте mos.ru.

Администрация портала рекомендует пользователям воспользоваться городскими мобильными приложениями или вернуться на сайт позднее.

В сообщении портала мэра и правительства Москвы говорится, что система ДЭГ временно перешла в режим электронной очереди из-за «пиковых нагрузок». В этом случае время ожидания, как утверждается, не превышает нескольких минут.

Как пишет ТАСС, заходя на портал для дистанционного голосования vybory.gov.ru, можно увидеть надпись: «Система находится под нагрузкой, пожалуйста, зайдите позже».

Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов заявил агентству, что система ДЭГ испытывает «огромную естественную нагрузку».

«У нас максимум избирателей — в московском часовом поясе. И большинство из них традиционно голосует в ДЭГ утром первого дня голосования. <…> После 10 утра по Москве таких задержек быть уже не должно», — пояснил он.

Как следует из данных на сайте для наблюдателей, по состоянию на 9.15 мск 15 марта посредством ДЭГ проголосовали более 900 тыс. человек, что составляет 15% от числа избирателей, подавших заявки на голосование дистанционным способом. В ЦИК сообщали, что всего в России заявки на участие в ДЭГ подали 4,5 млн граждан (без учета Москвы, где для участия в таком формате не требуется отдельная заявка). Возможность проголосовать удаленно на выборах президента в этом году есть у жителей 29 из 89 регионов.

В то же время утром 15 марта пользователи Рунета пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуги». Об этом свидетельствуют данные «Сбой.рф» и Downdetector. По их данным, жалоб на работу сервиса поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Крыма, Новосибирской, Кировской, Свердловской областей и других регионов. Что именно стало причиной сбоя, неизвестно. Представители «Госуслуг» пока не давали соответстваующих комментариев.

Перед стартом президентских выборов ЦИК России неоднократно предупреждал, что российские сайты и сервисы будут подвергаться атакам в дни голосования.