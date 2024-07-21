Истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух из-за приближения группы бомбардировщиков США к государственной границе со стороны Баренцева моря. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

В сообщении ведомства утверждается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря «групповую воздушную цель».

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении.

Экипажи МиГ-29 и МиГ-31 идентифицировали «воздушную цель» как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. По мере приближения к ним истребителей американские самолеты «выполнили разворот» от границы.

После вылета МиГ-29 и МиГ-31 благополучно вернулись на аэродромы базирования, уточняет Минобороны.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнуло ведомство.

Минобороны заверило, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международным правом.

10 июля Министерство обороны сообщило о поднятии в воздух истребителя МиГ-31 из-за приближения к российской границе над акваторией Баренцева моря норвежского самолета патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

В конце июня глава Минобороны Андрей Белоусов поручил принять меры в связи с «возросшей интенсивностью» полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. Полеты американских дронов в ведомстве назвали «провокациями», которые «кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве» с российскими беспилотниками и увеличивают «риск прямой конфронтации альянса» с Россией.