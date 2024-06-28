Министр обороны России Андрей Белоусов поручил принять «меры оперативного реагирования» в связи с «возросшей интенсивностью» полетов американских стратегических беспилотников над Черного моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны, опубликованном 28 июня в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны заявили, что американские беспилотники проводят в акватории Черного моря разведку и «целеуказания высокоточному оружию», которое страны Запада поставляют Украине. Собранные дронами США данные, по утверждению ведомства, в дальнейшем используются для нанесения ударов по объектам на территории России.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — считают в Минобороны.

Полеты американских дронов в заявлении названы «провокациями», которые «кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве» с российскими беспилотниками и увеличивают «риск прямой конфронтации альянса» с Россией.

«Ответственность за это будут нести страны НАТО», — подчеркивается в сообщении.

24 июня российский провоенный телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что над Черным морем якобы сбили или вывели из строя американский дрон-разведчик Global Hawk. По его данным, к этому якобы был причастен российский истребитель МиГ-31.

Власти США и России не сообщали о каких-либо происшествиях с беспилотниками в Черном море. В Кремле заявили, что не располагают информацией по поводу предполагаемого инцидента.

Военные блогеры не подтвердили информацию о возможном происшествии с Global Hawk над Черным морем. Комментируя соответствующие сообщения, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») заявил RTVI, что американский беспилотник «выключил транспондер и ушел на базу».