Z-паблики с вечера 24 июня распространяли сообщения о том, что российский истребитель МиГ якобы сбил или вывел из строя над Черным морем американский высотный дрон-разведчик Global Hawk. Позднее многие военкоры назвали эту информацию «фейком» и осудили попытки «высосать из пальца мнимую победу». Что произошло и какие это вызвало реакции — в материале RTVI

«В Черном море турбулентность»

На некий воздушный инцидент над Черным морем поздно вечером 24 июня намекнул военный блогер Fighterbomber.

«Ну що. Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики! Ждем ОК от [американцев] про “непрофессиональные действия”. В Черном море теперь повышенная турбулентность. Посмотрим, на постоянной основе или это была разовая акция», — написал он.

Формулировку «непрофессиональные действия» ранее неоднократно употребляли представители Вооруженных Сил (ВС) США, комментируя случаи перехвата или опасного сближения с американскими беспилотниками и самолетами-разведчиками.

Из другой записи Fighterbomber следовало, что американцы якобы потеряли дрон Global Hawk и как будто бы к этому причастен российский истребитель МиГ. В посте утверждалось, что экипаж воздушного судна представлен к наградам.

При этом Fighterbomber дал понять, что дрон не был сбит, как после опубликованных им постов стали писать многие другие каналы.

«Ну про сбитие-то борщить не нужно. Там бы сразу была наклейка», — отметил он, вероятно, имея в виду, что сразу после таких событий появилось бы соответствующее подтверждение.

RQ-4B Global Hawk — дистанционно пилотируемый самолет-разведчик производства американской военно-промышленной корпорации Northrop Grumman. Способен вести всепогодную дневную и ночную разведку, наблюдение и рекогносцировку в реальном времени, находиться на больших высотах в течение более 30 часов, отличается высокой выносливостью. Российские ресурсы называли дрон RQ-4B Global Hawk «целеуказателем» ракетного удара ВСУ по Севастополю 23 июня, когда четыре человека погибли и 153 пострадали. Об этом прямо заявили в телеграм-канале «Аналитическая служба Донбасса», на который ссылались военкоры. Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина доказывала с технической стороны, что эти дроны способны «помогать в обнаружении целей в реальном времени». О том, что Global Hawk находился над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ, писали «Известия» со ссылкой на данные сервиса наблюдения за самолетами Flightradar24.

Информация о якобы произошедшем инциденте распространилась по российским, украинским и англоязычным пабликам, причем там в основном стали писать про сбитый дрон и появилась версия, что это мог быть не Global Hawk, а другой беспилотник — Reaper.

В марте 2023 года в Черное море рухнул американский беспилотник-шпион MQ-9 Reaper. В США сообщили, что дрон пришлось затопить после того, как его задел российский истребитель Су-27. По словам официального представителя Пентагона, самолет перед столкновением несколько раз сбросил на дрон топливо. В российском Минобороны заявили, что бортовое вооружение не применялось и контакта с дроном не было, при этом экипаж наградили за то, что не дал беспилотнику нарушить границу.

«Справились с тяжелейшей ситуацией»

Поздно вечером 25 июня, спустя почти сутки после первоначальных сообщений о возможном инциденте, Fighterbomber в конце эфира на Соловьев Live заявил, что «событие» над Черным морем все-таки имело место.

По его словам, когда Global Hawk находился на задании, над ним «совершенно случайно пролетал на очень большой скорости МиГ-31». В результате этого случайного сближения «с параметрами полета [дрона] произошли некоторые изменения, после которых он резко передумал, развернулся и потихонечку полетел домой», утверждает блогер.

Он отметил, что все это стало совпадением: «вообще ничего не произошло, никто не виноват».

Кроме того, автор тг-канала Fighterbomber поздравил команду экипажа самолета с тем, что они «справились с тяжелейшей ситуацией [непредвиденного сближения]».

Fighterbomber ничего не сказал в эфире о том, действительно ли экипаж представили к награде.

«Сбитым оказалось чувство стыда». Реакции военкоров

В обсуждение ситуации вокруг Global Hawk были вовлечены многие Z-каналы. Некоторые транслировали неподтвержденную информацию о якобы сбитом беспилотнике. Другие еще с вечера 24 июня высказывали сомнения: писали об этом осторожно, с оговорками, что никаких подтверждений этих сообщений не было.

Утром 25 июня большинство крупнейших военкорских каналов выступили с опровержением этих сообщений и осудили блогера Fighterbomber, а также других авторов телеграм-каналов за распространение «фейков».

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») — RTVI

«По моей информации, это [что якобы сбили] не так. Американский БЛА выключил транспондер и ушел на базу. И это больше походит на неумелый антикриз. По состоянию на утро ни один из источников в Крыму или ВКС эту информацию подтвердить не смог».

«БЛА просто отключал транспондер. Никаких ЧП над акваторией Черного моря не зафиксировано. Информация от тех, кто их фиксирует».

Военный блогер Роман Донецкий (телеграм-канал Donrf)

«Да не сбили ничего. Судя по урывкам пуганули МИГом. И все. Типо грозный ответ».

«Никто никакой Глобал Хоук над Черным морем не сбивал, не обоссывал топливом и не таранил. Судя по всему он благополучно приземлился в Италии, на базе Сигонелла (Сицилия). Нот протеста от США тоже нет. Откуда Тг-каналы берут подобную чушь, я не понимаю».

Жизнерадостным алкоголикам-блогерам в это непростое, полное информационных фейков время живется лучше всех. Сам придумал новость — сам наградил экипаж.

Мы вчера специально узнавали, и интересовались, что за акция такая по выдавливанию американского GH из МВП (международное воздушное пространство) в районе Крыма. Тишина. Летуны не слышали и не знают. На сопровождение летают. В последние несколько суток тоже поднимали истребители на сопровождение. Но инцидентов с американским разведчиком в акватории Черного моря не было.

Хотя это действительно обидно. Хуситы умеют, могут, практикуют, а мы нет. Но закидывать фейками тоже нельзя».

«За эту ночь средства ПВО сбили над Россией 30 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. <…> Эти успехи по отражению атак врага мало кого интересуют. Все патриоты, настоящие и на зарплате, были заняты обмусоливанием фейка о сбитом “турбулентностью” американском дроне.

Источник фейка пошел дальше, представил экипаж метео-истребителя ВКС РФ к госнаградам. Откуда он это взял, ненужные детали. Что это было? Постстрессовая печаль. Хуситы могут, мы нет.

<…> За неимением фактов и красочных иллюстраций, сбитым оказалось чувство стыда и последние крупицы совести. Унылый антикриз не сработал».

«Ну че там, очередная история про растрелянный беспилотник США на остановке в Воронеже? Чья жена всех обманула-то?»

«Не позор, а очередные закидоны, а вдруг прокатит, люди же верят всему».

«Старый бомбер устроил переполох среди очумелых блогеров. Предположения, что сбили разведчик RQ-4 Global Hawk. Нет не сбили. Судя по трекерам висел восточнее румынской Констанцы, в терводах Румынии. Обкатывал наверное новые приводы на аэродроме под городом. Туда и сел аварийно после «воздействия турбулентности». Но это тоже не точно. Парни смотрели по последней отметке».

«Стратегический разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным Forte 10, работавший вчера у берегов Крыма, благополучно вернулся на базу Сигонелла в Италии 24 июня 2024 года примерно в 2:00 по мск».

Сам Fighterbomber ответно высмеял военкоров, которые поспешили осудить его за фейк. По его мнению, информацию о якобы сбитом беспилотнике они взяли из украинских каналов и сами же опозорились, поверив в нее, а потом обвинили его самого, хотя он не утверждал такого изначально.

Что говорят официальные лица

В американском военном ведомстве отрицают какой-либо инцидент над Черным морем. Об том днем 25 июня сообщил в соцсети X корреспондент Reuters, занимающийся темами, связанными с Пентагоном. Он сослался на американского военного представителя и снабдил пост ссылкой, но при переходе на нее в настоящее время открывается пустая страница (возможно, пост был удален).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сведения о якобы сбитом американском беспилотнике сказал, что «не располагает такой информацией».

«С какого перепугу они там висят?» В России призывают сбивать дроны США

Сообщение о якобы выведенном из строя Global Hawk получили резонанс на фоне призывов сбивать американские беспилотники над Черным морем, которые усилились в Z-каналах после удара ВСУ по Севастополю 23 июня.

Эту тему подхватил 25 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.