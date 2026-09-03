Россия обладает как политической волей, так и ресурсами для серьезного ответа Евросоюзу на действия, связанные с замороженными российскими активами, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Так дипломат прокомментировал планы ЕС вывести из-под юрисдикции Бельгии активы РФ для использования вне мнения Брюсселя.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. И в Евросоюзе следует учитывать, что у нас есть и политическая воля, и ресурсы для того, чтобы дать такой ответ, который будет иметь серьезные последствия для Евросоюза и его финансовой системы», — сказал Грушко на полях ВЭФ.

Грушко также отметил, что любые попытки неожиданно изъять активы негативно скажутся на репутации Евросоюза как финансового игрока.

«Его привлекательность в этом смысле будет самым серьезным образом подорвана, если не уничтожена», — сказал дипломат

Кроме того, Грушко отреагировал на заявление главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, которая сообщила о грядущем осенью «самом масштабном» пакете санкций против России.

«Границ вот этой враждебной политики Евросоюза мы не видим. Эти санкции ничего не добавят, поскольку в нынешнем положении вещей ничего не изменено», — отметил дипломат.

Грушко напомнил, что санкции, введенные против России, негативно скажутся на внешнеполитическом положении ЕС.

С 2014 года совокупное количество персональных санкций, наложенных иностранными государствами на российских граждан, бизнес и транспорт, превысило 33,7 тысячи.

США ввели наибольшее количество ограничительных мер среди, на их долю приходится 22% от общего числа, или около 7,4 тысячи санкций. Второе место занимает Канада с 4,4 тысячами мер, а третьем месте располагается Швейцария, которая приняла почти 3,9 тысячи мер. Далее следует Евросоюз — с учетом недавнего 21-го санкционного пакета число ограничений достигло почти 3,7 тысячи. Исландия ввела около 3,4 тысячи ограничительных мер.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза провели неофициальную встречу в ирландском графстве Уиклоу. Участники обсудили проект масштабного пакета санкций против России, который, по сообщениям СМИ, затронет 1,6 тысячи компаний и физических лиц.