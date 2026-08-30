Совокупное число персональных санкций, введенных иностранными государствами против российских граждан, бизнеса и транспорта с 2014 года, превысило 33,7 тысячи. Такие данные, основанные на анализе открытых источников, приводит РИА Новости.

По состоянию на 26 августа 2026 года подавляющее большинство ограничений — почти 97,3% — было введено уже после начала спецоперации на Украине, то есть с конца февраля 2022 года.

Больше всего ограничительных мер ввели Соединенные Штаты — на их долю приходится 22% от общего числа, или порядка 7,4 тысячи санкций. На втором месте Канада с 4,4 тысячи ограничений (13,2%), на третьем — Швейцария, которая ввела почти 3,9 тысячи мер (11,4%).

Далее в списке следуют Евросоюз, с учетом принятого недавно 21-го санкционного пакета доведший число ограничений почти до 3,7 тысячи, и Исландия, дублирующая все санкции ЕС и введшая около 3,4 тысячи мер. Замыкают верхнюю часть списка Норвегия (2,8 тысячи ограничений, 8,4%), Великобритания (почти 2,7 тысячи, 7,9%) и Новая Зеландия (почти 2,1 тысячи, 6,1%).

В первую десятку также вошли Австралия с примерно 1,7 тысячи санкций (5%) и Япония, которая ввела 1,4 тысячи ограничений (4,3%).

В середине августа глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас анонсировала подготовку крупнейшего на данный момент пакета антироссийских санкций. Новый пакет может затронуть до тысячи физических и юридических лиц.