В ночь на 28 ноября два района Краснодарского края ноября подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в Славянске-на-Кубани пострадала женщина.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль», — написал глава региона.

Также осколками дрона был поврежден дом в хуторе Чигрина Красноармейского района. Кондратьев уточнил, что погибших и пострадавших нет.

По словам губернатора, на месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы.

«Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов», — добавил он.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что в ночь на 15 ноября средства ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник над территорией России, из них 36 — над Краснодарским краем. Кондратьев писал, то в Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домов. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь уточнил, что двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников.

29 сентября краснодарский губернатор сообщал, что селе Шабельское сбитый дрон при падении «врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль», пострадавших нет.