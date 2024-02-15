Пять человек погибли, 18 получили ранения в результате обстрела Белгорода 15 февраля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что информация уточняется.

«По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети», ― говорится в телеграм-канале Гладкова.

По его словам, система ПВО «работала по 14 воздушным целям» над Белгородом и Белгородским районом.

В Белгороде в семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, около пяти автомобилей повредило осколками. Также повреждения получили магазин и территория одного из промышленных предприятий, сообщил Гладков. В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных дома и автомобиль.

Минобороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир». СМИ и телеграм-каналы писали об обстреле и частичном разрушении торгового центра «Магнит» на улице Плеханова в Белгороде. Телеграм-канал «112» писал, что один из снарядов попал в стадион школы №42. Власти региона в 12:21 предупреждали о ракетной опасности.