Палестинская радикальная группировка ХАМАС освободила вторую группу заложников — 13 израильтян и четверых граждан Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 ноября.

«Освобожденные заложники прошли первичное медицинское обследование, один мирный житель час назад переведен в больницу, а другие в настоящее время едут в больницы, где воссоединятся с семьями», — сообщила армейская пресс-служба.

По данным газеты The Times of Israel (TOI), среди освобожденных заложников — восемь детей и пять женщин. Как напоминает издание, движение ХАМАС 25 ноября отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Военное крыло группировки заявило, что передача откладывается до тех пор, пока Израиль «не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа». Кроме того, ХАМАС обвинил Израиль в несоблюдении договоренностей об освобождении палестинских заключенных.

Израиль после этого пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложников не отпустят в срок. Газета TOI отмечала со ссылкой на источник, что поведение ХАМАСа «смутило» катарских и египетских посредников. По данным издания, президент США Джо Байден позвонил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и призвал его принять необходимые меры для освобождения заложников.

Вскоре после этого в Катаре подтвердили, что освобождение заложников состоится. Из израильских тюрем взамен отпустили 39 палестинских заключенных — среди них шесть женщин, остальные — либо дети, либо подростки, пишет TOI.