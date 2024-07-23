Ситуация перед президентскими выборами в США близка к хаосу, а демократическая партия находится на грани развала, что усугубится в случае победы республиканца Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с «Инфо24» выразил американист Владимир Можегов.

По его словам, после выхода из президентской гонки действующего главы США Джо Байдена ситуация в демократической партии обострилась, поскольку фракции необходимо выдвинуть сильного лидера. Можегов отметил, что помимо вице-президента США Камалы Харрис в числе возможных кандидатов от демпартии называют губернаторов Калифорнии и Пенсильвании Гэвина Ньюсома и Джоша Шапиро, а также сенатора от Аризоны Марка Эдварда Келли. Однако, по мнению политолога, эти кандидаты «не в идеалах демпартии» и «не могут полностью ее консолидировать», поскольку «это сегментарные фигуры и их знает мало людей».

По мнению Можегова, лучшим кандидатом в президенты США от демократов является бывшая первая леди Мишель Обама, которая отказывается полноценно заниматься политикой.

«Не могут ее уговорить, но, может быть, все-таки уговорят, поскольку партия находится в состоянии полуразвала. Это было бы лучшим выходом для партии. Но не для нас», — заявил Можегов.

По мнению политолога, самым серьезным ударом для демократов станет победа Дональда Трампа на президентских выборах. В этом случае демпартию США ждут глобальные перемены, уверен эксперт.

«В том положении, в котором партия находится сейчас — реально на грани развала, — если Трамп нанесет решающий удар, она может не сохраниться в том виде, в котором мы видим ее сейчас», — отметил американист.

Однако приход Трампа к власти также не будет сулить спокойствие, считает эксперт. Напротив, по его мнению, демократы не дадут республиканцу заниматься государственными вопросами, а «начнут дергать страну в хаос». Можегов привел в пример художественный фильм «Падение империи», в котором по сюжету главу США убивают прямо в Белом доме. «Не просто так снимают такие фильмы», уверен политолог.

«Мы не знаем, что там у них сейчас, каковы настроения в силовых структурах. Там очень много всего, чего мы толком не знаем и что начнет проявляться при переходе власти. Могут возникнуть внутренние конфликты вплоть до военных переворотов. То есть нас ждут очень веселые времена в ближайшие несколько месяцев, даже до начала следующего года — январь, февраль», — заключил Можегов.

21 июля действующий американский лидер Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Дональд Трамп в ответ на это заявил, что «бесчестный Джо Байден не годился для того, чтобы баллотироваться в президенты, и уж точно не годится для государственной службы». Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в соцсетях написал, что именно Харрис «виновата во всех неудачах» Байдена, поскольку «она почти четыре года лгала об умственных способностях» президента.