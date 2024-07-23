Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидатуры на пост президента от партии. Об этом свидетельствует опрос Associated Press и подтвердил источник Reuters.

Согласно опросу, Харрис получила поддержку от 2 538 делегатов, что значительно превысило 1 976 голосов, необходимых для выдвижения.

Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон заявил, что партия выдвинет кандидата в президенты к 7 августа. По данным Reuters, ни один из респондентов не назвал имя другого кандидата.

Также агентство отмечает, что не называет Харрис предполагаемым кандидатом, так как опрос не является официальным и делегаты свободно могут выбрать любую предложенную кандидатуру в ходе съезда.

Официальным кандидатом от Республиканской партии уже является Дональд Трамп в паре с претендентом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом.

21 июля нынешний американский лидер Джо Байден отказался от попыток переизбраться на второй срок. Он призвал выдвинуть новым кандидатом от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

В своем письме глава государства выразил благодарность тем, кто «упорно работал» с целью его переизбрания, а также всему американскому народу «за веру и доверие».

Комментируя заявление Байдена, Трамп в разговоре с CNN назвал американского лидера «худшим президентом за всю историю» страны. Он также заявил, что победить Харрис «будет намного легче, чем Байдена».

Накануне состоялась встреча Харрис с предвыборным штабом. Байден на ней не присутствовал, но позвонил вице-президенту во время мероприятия. До этого NYT писала, что на фоне того, что президент заболел коронавирусом и самоизолировался, в лагере крайне правых и сторонников теорий заговора стали обсуждать, жив ли Байден.