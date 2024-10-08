Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что в качестве главы государства не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Киева.

«Не в двустороннем порядке без Украины, нет. Украина должна иметь право голоса в будущем Украины», — сказала кандидат в президенты.

Харрис в интервью также спросили, поддержит ли она усилия по расширению НАТО за счет Украины.

«Это все вопросы, которые мы будем решать, если и когда это произойдет», — пояснила она, добавив, что США поддерживают способность Киева защищать себя от действий Москвы.

По словам кандидата в президента, если бы ее соперник-республиканец Дональд Трамп был главой государства, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве».

Давайте проясним это.«Он говорит: «О, он может положить конец этому в первый же день». Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции, — сказала Харрис.

Кандидат в президенты от партии республиканцев Дональд Трамп в начале августа говорил, что Харрис встречалась с Путиным за три дня до начала военной операции 24 февраля 2022 года. По словам бывшего президента США словам, ее «отправляли повидаться с Путиным, чтобы не было захода на Украину». Харрис заявления Трампа назвала ложью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что не помнит ни одного контакта Путина с Камалой Харрис. Упоминаний о встрече нет и в открытых источниках.

В конце сентября Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, еще до инаугурации найдет решение для урегулирования конфликта на Украине, «которое устроит обе стороны». Комментируя ситуацию на Украине, бывший американский президент заявил, что боевые действия необходимо завершить. По словам Трампа, он сможет найти «хорошее» решение, которое положит конец конфликту.

Кандидат в президенты не раз говорил, что в случае своей победы завершит конфликт на Украине еще до инаугурации, то есть до начала 2025 года.

Детали плана Трамп публично не озвучивал. По данным Reuters, двое советников бывшего президента, работавшие в его администрации, предложили план, по которому Киев обязан вступить в переговоры, чтобы не лишиться поддержки США. Если же от переговоров откажется Россия, Вашингтон усилит поддержку Киева, следует из этой инициативы.

В Кремле заявил, что любой план урегулирования должен учитывать реальное положение дел на поле боя.