В Курской области прошло первое заседание рабочей группы по формированию единого списка пропавших жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В заседании приняли участие родственники пропавших, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, представители Российского Красного Креста (РКК) и волонтеры. По словам Хинштейна, список будет открытым, его разместят на ресурсах правительства Курской области и на других платформах.

«Задача региона — стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка. При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание», — сообщил врио губернатора.

Он выразил надежду, что в ближайшее время появятся «четкие, доступные и актуальные списки». По словам Хинштейна, рабочая группа соберется снова через десять дней. «К этому времени значительная часть работы должна быть уже выполнена», — подчеркнул глава региона.

Список Москальковой и реакция жителей

В начале января Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых жителей Курской области, составленный по обращениям в адрес омбудсмена. Жительница Суджанского района Любовь Прилуцкая, которая после вторжения ВСУ в регион утратила связь со своими родителями, записала видеообращение к Москальковой и Хинштейну, назвав опубликованный список «плевком в лицо людям, которые пять месяцев ничего не знают о своих близких».

Прилуцкая отметила, что в перечне значится беременная женщина, убитая украинскими военными при отходе из Суджи. Более 20 земляков Прилуцкой «с удивлением нашли в этом списке себя и не нашли данных своих родных», добавила автор видео. По ее словам, родственники пропавших подавали информацию о своих близких в МВД, МЧС, Красный Крест, поисковый отряд «Лиза Алерт» и «главам всех советов».

«И вот теперь мы видим этот криво и косо слепленный список, непонятно зачем и для кого опубликованный, с выражением обеспокоенности. Татьяна Николаевна, вы вот этим занимались пять месяцев? Александр Евсеевич, вы вот об этом с Татьяной Николаевной каждый день целый месяц разговариваете?» — обратилась Прилуцкая к Москальковой и Хинштейну.

Военный волонтер, бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин назвал опубликованный омбудсменом список пропавших «странным». Он отметил, что некоторые разыскиваемые указаны в документе обезличенно, например, «девочка», «жители села Гуево», «гражданин Белоруссии». Журналистка Анастасия Кашеварова возмутилась, что список «предположительный, непроверенный» и опубликован с личными данными.

Москалькова на следующий день после публикации списка объяснила, что этот перечень «далеко не исчерпывающий» и составлен исключительно на основе заявлений в адрес уполномоченного «в том виде, в котором они поступили».

«Знаю, что база пропавших жителей УМВД по Курской области значительно больше, чем количество лиц, обратившихся ко мне. И если чьи-то фамилии в опубликованном мной списке не фигурируют — это отнюдь не означает, что человека никто не ищет», — подчеркнула она.

Хинштейн уточнил, что заявления от родственников пропавших принимают органы внутренних дел, и работа по их поиску «продолжается постоянно». По словам врио губернатора, с начала августа 2024 года по 10 января 2025-го в полицию поступило 1174 заявки на розыск пропавших, из них 240 уже найдены.

13 января Хинштейн заявил о необходимости создать единый реестр всех пропавших без вести жителей Курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, выразила недоумение, что такого списка еще нет. Позже она дополнила свое сообщение, отметив, что списки есть, но «теперь их будут объединять в единый выверенный».

Российский Красный Крест 29 января отчитался об обработке 7,2 тыс. обращений о пропаже людей. В организации подчеркнули, что число заявок не равно количеству разыскиваемых людей, поскольку одного человека могут искать несколько родственников. С 1,4 тыс. человек связь восстановлена, сообщили в РКК.