В Курской области прошло первое заседание рабочей группы по формированию единого списка пропавших жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В заседании приняли участие родственники пропавших, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, представители Российского Красного Креста (РКК) и волонтеры. По словам Хинштейна, список будет открытым, его разместят на ресурсах правительства Курской области и на других платформах.
«Задача региона — стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка. При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание», — сообщил врио губернатора.
Он выразил надежду, что в ближайшее время появятся «четкие, доступные и актуальные списки». По словам Хинштейна, рабочая группа соберется снова через десять дней. «К этому времени значительная часть работы должна быть уже выполнена», — подчеркнул глава региона.
Список Москальковой и реакция жителей
В начале января Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых жителей Курской области, составленный по обращениям в адрес омбудсмена. Жительница Суджанского района Любовь Прилуцкая, которая после вторжения ВСУ в регион утратила связь со своими родителями, записала видеообращение к Москальковой и Хинштейну, назвав опубликованный список «плевком в лицо людям, которые пять месяцев ничего не знают о своих близких».
Прилуцкая отметила, что в перечне значится беременная женщина, убитая украинскими военными при отходе из Суджи. Более 20 земляков Прилуцкой «с удивлением нашли в этом списке себя и не нашли данных своих родных», добавила автор видео. По ее словам, родственники пропавших подавали информацию о своих близких в МВД, МЧС, Красный Крест, поисковый отряд «Лиза Алерт» и «главам всех советов».
«И вот теперь мы видим этот криво и косо слепленный список, непонятно зачем и для кого опубликованный, с выражением обеспокоенности. Татьяна Николаевна, вы вот этим занимались пять месяцев? Александр Евсеевич, вы вот об этом с Татьяной Николаевной каждый день целый месяц разговариваете?» — обратилась Прилуцкая к Москальковой и Хинштейну.
Военный волонтер, бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин назвал опубликованный омбудсменом список пропавших «странным». Он отметил, что некоторые разыскиваемые указаны в документе обезличенно, например, «девочка», «жители села Гуево», «гражданин Белоруссии». Журналистка Анастасия Кашеварова возмутилась, что список «предположительный, непроверенный» и опубликован с личными данными.
Москалькова на следующий день после публикации списка объяснила, что этот перечень «далеко не исчерпывающий» и составлен исключительно на основе заявлений в адрес уполномоченного «в том виде, в котором они поступили».
«Знаю, что база пропавших жителей УМВД по Курской области значительно больше, чем количество лиц, обратившихся ко мне. И если чьи-то фамилии в опубликованном мной списке не фигурируют — это отнюдь не означает, что человека никто не ищет», — подчеркнула она.
Хинштейн уточнил, что заявления от родственников пропавших принимают органы внутренних дел, и работа по их поиску «продолжается постоянно». По словам врио губернатора, с начала августа 2024 года по 10 января 2025-го в полицию поступило 1174 заявки на розыск пропавших, из них 240 уже найдены.
13 января Хинштейн заявил о необходимости создать единый реестр всех пропавших без вести жителей Курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, выразила недоумение, что такого списка еще нет. Позже она дополнила свое сообщение, отметив, что списки есть, но «теперь их будут объединять в единый выверенный».
Российский Красный Крест 29 января отчитался об обработке 7,2 тыс. обращений о пропаже людей. В организации подчеркнули, что число заявок не равно количеству разыскиваемых людей, поскольку одного человека могут искать несколько родственников. С 1,4 тыс. человек связь восстановлена, сообщили в РКК.
ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года, с тех пор в регионе идут бои. В начале декабря президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона вместо Алексея Смирнова. Во время прямой линии Путин заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.