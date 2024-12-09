Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил местным чиновникам, которые не готовы «к новому формату работы» и чувствуют за собой «какие-то грехи», покаяться и уйти в отставку. Об этом он заявил во время своего первого оперативного совещания с правительством региона.

Хинштейн выразил надежду на то, что основная масса представителей органов исполнительной власти и глав местного самоуправления — это «добросовестные, честные, ответственные люди», которые работают в интересах народа. В то же время тех, кто не готов к кризисной системе управления, он призвал написать заявление об отставке. «И я это с пониманием приму», — заверил глава региона.

«То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться и уверен, что это будет во всех смыслах правильно», — заявил Хинштейн.

Он отметил, что «у каждого человека есть свой предел возможностей и свой потолок».

Также Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области — это обязательная процедура, связанная с уходом с должности предыдущего руководителя региона, Алексея Смирнова. По словам Хинштейна, до проведения выборов главы Курской области и формирования нового кабмина все члены регионального правительства будут работать в статусе врио.

Ранее Хинштейн рассказал, что из-за большого объема работы был вынужден ночевать прямо в кабинете. По его словам, при необходимости он готов «переехать жить в кабинет на постоянной основе», но надеется, что «удастся выстроить системную работу для того, чтобы в регионе был наведен порядок».

5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Глава государства обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

Из указа Путина о назначении Хинштейна главой Курской области следовало, что Алексей Смирнов, до этого руководивший регионом, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Он руководил регионом чуть более 200 дней.