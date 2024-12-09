Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что работы на новой должности у него «непочатый край». Он рассказал, что ночь на 9 декабря решил провести в кабинете, и допустил переезд туда «на постоянной основе».

«Завершаются вторые сутки моего нахождения на курской земле. Работы огромное множество, непочатый край. <…> Времени не хватает катастрофически. Поэтому принял решение сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете», — сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в 4 утра мск.

По его словам, при необходимости он готов «переехать жить в кабинет на постоянной основе». «Хотя надеюсь и уверен: нам удастся выстроить системную работу для того, чтобы в регионе был наведен порядок», — добавил он.

Хинштейн — депутат Госдумы пяти созывов (IV, V, VI, VII и VIII), член партии «Единая Россия». В 2003-2011 годах представлял в нижней палате парламента Нижегородскую область, а с 2011 года и по настоящий момент — Самарскую. В 2016-2018 годах Хинштейн занимал должность советника директора Росгвардии.

Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Глава государства обратил внимание, что депутат ранее работал советником главы Росгвардии и имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

Хинштейн на встрече с Путиным отметил, что будет делать все, чтобы оправдать оказанное ему доверие, и надеется выполнить поставленные перед ним задачи. Он заверил, что сделает для этого «максимум возможного» и приложит «все усилия, которые способен».

Из указа Путина о назначении Хинштейна главой Курской области следовало, что Алексей Смирнов, до этого руководивший регионом, подал в отставку по собственному желанию. Сам Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы «по решению руководства».

Главой Курской области Смирнов пробыл чуть более 200 дней (в должность губернатора он вступил 16 сентября, до этого с 12 мая был врио главы региона). Предшественник Смирнова на этом посту Роман Старовойт связал его отставку с тем, что он в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона, в частности, по мерам поддержки.

Часть территории Курской области находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начали наступление на этот регион в ночь на 6 августа. С тех пор там продолжаются бои; агентство Reuters в ноябре передавало со ссылкой на источник в украинском Генштабе, что ВСУ теперь контролируют на 40% меньше территории, чем они заняли изначально.