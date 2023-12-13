Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретился в США с американским лидером Джо Байденом и членами Конгресса в попытке ускорить выделение новой военной помощи Киеву. По мнению местных СМИ, спустя год после первого визита Зеленского ждал куда более прохладный прием, и добиться прорыва ему не удалось. Подробности — в обзоре RTVI.

Визит президента Украины мало повлиял на республиканцев, которые блокируют в Конгрессе выделение Киеву более $60 млрд без соглашения по миграционному законодательству в США, пишет WP.

Зеленскому не удалось добиться прорыва в отношениях с Конгрессом, хотя многие законодатели, похоже, согласились, что без продолжения американской поддержки перспективы Украины на поле боя будут только ухудшаться.

Украинский лидер посещал Капитолий второй раз за последние три месяца, но его встретили «сравнительно прохладно», отмечает WP. Республиканцы, особенно среди членов палаты представителей, все чаще заявляют о своем категорическом несогласии с дальнейшими расходами на помощь Украине.

Больше всего республиканцев беспокоит то, что Байден и Зеленский после встречи отказались подробно рассказать о планах Украины на 2024 год, пишет газета. Президент США также уклонился от вопроса, будет ли Вашингтон склонять Киев к переговорам с Россией о прекращении боевых действий.

Подытоживая настроения сенаторов после встречи с Зеленским, WP приходит к выводу, что его речь, «какой бы страстной она ни была», вряд ли повлияет на разрешение тупиковой ситуации в Конгрессе или побудит одобрить дополнительную помощь Украине отдельным пакетом до того, как законодатели уйдут на каникулы.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер назвал маловероятным достижение соглашения о помощи Киеву на следующей неделе. Ожидается, что к выходным члены палаты представителей «покинут Вашингтон, несмотря ни на что», пишет WP.

Нынешний визит Зеленского на Капитолийский холм сильно отличался от его предыдущих поездок, пишет NYT. «Год назад законодатели в основном приветствовали его как героя», — напоминает издание. Тогда украинского президента пригласили выступить на совместном заседании Конгресса и подавляющим большинством одобрили выделение Киеву почти $50 млрд.

В этот раз прием был заметно более холодным: некоторые сенаторы-республиканцы выступили в СМИ с упреждающей критикой визита Зеленского и посетовали на то, что он вообще приехал.

Зеленского, по сути, отстранили от дискуссии в Конгрессе, отмечает газета. Двухпартийные переговоры в Сенате по выходу из тупика ни к чему не привели. Законодатели открыто говорят, что могут уйти на каникулы без принятия помощи Украине, говорится в статье.

В частности, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел, который был ведущим сторонником поддержки Киева, назвал «практически невозможным» принятие пакета помощи Украине до конца 2023 года.

Год назад Байден, стоя рядом с Зеленским в Белом доме, обещал, что США будут помогать Украине «столько, сколько потребуется», и не раз повторял это впоследствии. На встрече 12 декабря он пообещал помогать «столько, сколько сможем», отмечает CNN.

«Незаметный сдвиг в формулировках» подтверждает реальность, ставшую еще более очевидной после визита Зеленского: «американская поддержка Украины не является ни гарантией, ни бессрочным обязательством», подчеркивает телеканал — и прогнозирует Украине «суровую зиму».

Теплота, с которой Зеленского год назад принимали в США как демократы, так и республиканцы, исчезла. Вместо стоячих оваций, развернутых украинских флагов и заверений в том, что Конгресс предоставит Киеву больше оружия, Зеленский «уперся в стену сопротивления» со стороны республиканцев, отмечает CNN.

Телеканал сомневается, что тупик в Конгрессе будет преодолен до конца года. И, хотя Байден пытался подбодрить Зеленского при личной встрече, стало ясно, что обращения украинского президента потеряли былой вес, говорится в статье.

CNN допускает, что даже разрешение спора по вопросам миграции не станет гарантией выделения помощи Украине. В подкрепление этого вывода телеканал привел слова спикера Палаты представителей Майка Джонсона о необходимости четко сформулировать стратегию Украины на следующем этапе военных действий. До сих пор ответы были «недостаточными и не давали нам ясности и деталей, о которых мы просили», заявил Джонсон.

Украинского президента приняли в Конгрессе сочувственно, но ему не удалось вывести Вашингтон из тупика по вопросу военной помощи Украине, пишет WSJ.

Неспособность США утвердить дополнительное финансирование для Киева «знаменует собой существенное поражение внешней политики Байдена и ставит под вопрос дальнейший путь Украины, которая сильно зависит от американского оружия», говорится в статье.

По словам сенаторов, Зеленский ясно дал понять, насколько важны их переговоры, но в Конгрессе его слова не возымели действия. В то же время источники WSJ утверждают, что демократы и Белый дом готовы пойти на уступки республиканцам по миграционной политике, чтобы заключить сделку «в последнюю минуту». Но для этого остается всего несколько дней, напоминает газета.

Президент Украины покидает США, не прояснив вопросы о дальнейшей американской помощи. Байден отстаивал необходимость поддержки Киева, но «звучал менее уверенно, чем когда-либо», говоря о возможности ее оказывать, отмечает издание. «Байден не смог дать Зеленскому то, чего тот хотел: твердого обещания», ― говорится в статье.

Politico называет такую смену риторики «еще одним признаком того, что Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится».

«Внутриполитические разногласия лишили его возможности делать то, что он хочет, — в данном случае заверить Зеленского, что США всегда будут рядом, чтобы поддержать обороноспособность Украины», — продолжает газета.

Из-за споров между республиканцами и демократами по миграционной политике Зеленский «остается с пустыми руками». Конгрессмены настроены скептически по поводу скорого одобрения помощи Киеву и по итогам встречи дали понять, что обращение Зеленского мало что изменило в их мнении, пишет Politico.

Прием, оказанный украинскому лидеру в Белом доме, газета называет теплым. Однако воззвания Зеленского не принесли ему новых гарантий, резюмирует издание.