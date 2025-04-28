Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сегодняшний день уже не имеют тех средств и возможностей, которые бы позволили им снова прорвать границу, как это было в Курской области, при этом российские силы ошибок не повторят. Такое мнение высказали RTVI военные эксперты по следам атаки более сотни беспилотников на Брянскую область в ночь на 28 апреля, которую местный губернатор назвал «мощнейшей».

Как сообщило Минобороны России, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 102 беспилотника над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз заявил об одном погибшем мирном жителе в Брянске, еще одна женщина пострадала. Также был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, добавил губернатор.

«На сегодняшний день ВСУ не располагают такими ресурсами, которые бы позволили осуществить террористическую вылазку, налет, который был совершен на Курскую область», — заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Россия, по его словам, обладает объективными средствами контроля космических группировок и агентурными разведданными, а также контролирует все возможные маршруты ВСУ с помощью дронов-разведчиков.

«То есть, с другой стороны, мы весьма подготовлены к подобного рода террористической вылазке, которую хотели бы, или планируют, или просто пиарят с той стороны, пугая нас возможными действиями. Мы уже, как говорится, подготовлены, имеем опыт, имеем все необходимое для того, чтобы подобного рода выходку со стороны Украины не допустить», — убежден эксперт.

«Будет пытаться хотя бы клочок захватить»

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что после освобождения Курской области даже западные СМИ стали писать о том, что «выбиты карты из рук Зеленского». Как полагает собеседник RTVI, после того, как украинские подразделения «изгнали» из-под Курска, Зеленскому больше нечего «положить на кон», поэтому попытки новых прорывов и атак будут продолжаться.

«Сегодня он будет пытаться хотя бы какой-нибудь клочок земли захватить. Ну вот, он попытался в Белгородчине — ничего не получилось. Сегодня он пытается это сделать на Брянщине, он будет пытаться до тех пор, пока мы <…> не разобьем всю эту орду», — считает Матвийчук.

При этом вероятность реального повторного прорыва границы он оценил как низкую, отметив в том числе подготовленность Брянской области.

«Нет, прорвать границу они не в состоянии. Дело в том, что, кстати, среди Курской, Белгородской и Брянской областей Брянская область наиболее крупная, наиболее мощная. Насколько я знаю, они там создали целые подразделения территориальной обороны, вооружили их и тому подобное. <…> Наши ребята, наученные опытом Курска, разгромят их», — заключил эксперт.

Капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров сказал RTVI, что планы прорыва границы ВСУ «вынашивают с прошлого года, только у них для этого сил нету», к тому же российские приграничные территории усилили защитные меры.

«Ошибки Курской области там не повторят, там уже приняты меры — и в Белгородской области и в Брянской областях. Поэтому отстранения губернаторов и посадок заместителей губернаторов там не будет точно», — заявил он.

«Не надо додумывать за Трампа»

Украинская сторона продолжает налеты и обстрелы с целью сорвать мирные переговоры с участием России и США, указал Гундаров. Он уверен, что в Киеве «уже все рассчитали» на случай прекращения американской помощи. Как пояснил эксперт, Украина полагается на помощь Евросоюза и Великобритании, а Лондон заинтересован как раз в продолжении конфликта.

Андрей Кошкин, в свою очередь, отметил, что несмотря на угрозы прекратить американское участие в помощи Киеву, если там не готовы завершить конфликт, президент США Дональд Трамп «ни разу не сказал, что он уходит с Украины».

«Не надо додумывать за Дональда Трампа. <…> Они [американцы] говорят, что займутся другими, более приоритетными вопросами. Они только напугали приостановкой поставок разведданных и вооружения. А сейчас никакой остановки нет в поставках вооружений и разведданных. Значит, они не уходят. Более того, Украина подписала меморандум о намерении передать месторождения редкоземельных металлов [для разработки совместно с США]. Если соглашение [об этом] будет подписано, куда Америка уйдет?» — задался вопросом аналитик.

Документ, подписанный США и Украиной 17 апреля, называется «Меморандум о намерениях между правительством США и правительством Украины завершить работу над официальным соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления». В его тексте говорится, что США оказали «значительную финансовую и материальную поддержку» Украине с февраля 2022 года, и что американцы намерены вместе с украинцами инвестировать «в свободную, суверенную и безопасную Украину». Среди прочего речь идет о намерении заключить сделку о разработке полезных ископаемых, включая редкоземы, на украинской территории. Изначальное подписание сделки сорвалось 28 февраля из-за перепалки в Белом доме между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Зеленский направил американскому лидеру письмо с извинениями.

Как рассуждает Кошкин, сейчас Киев хочет доказать, что ВСУ «сильны», и что мирный процесс, инициированный Трампом, является «поспешным».

«Они хотят, чтобы Америка больше выделяла денег и оружия, и они будут воевать. В этом заинтересованы Зеленский и его команда. <…> Тут надо видеть, что Трамп готов делать заявления диаметрально противоположные по смыслу, но при этом не нести ответственность ни за одно из них. <…> Уйти с Украины — он не заявлял еще об этом ни разу. Так что надо, в общем-то, соразмерно реальным позициям присутствия коллективного Запада на стороне Украины рассчитывать силы и средства для завершения этого конфликта», — заключил собеседник RTVI.