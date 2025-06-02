Президент Украины Владимир Зеленский отклонил инициативу России о временном прекращении боевых действий на некоторых участках линии фронта. Предложение, озвученное в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, заключалось в приостановке огня на период от двух до трех суток, чтобы обе стороны конфликта получили возможность эвакуировать тела погибших солдат. Видеозапись выступления украинского лидера опубликовало издание «Страна».

«Я считаю, что [они] идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — высказался о предложении Зеленский.

По его словам, единственным приемлемым условием для Киева является абсолютное прекращение боевых действий, однако российская сторона, как он утверждает, не демонстрирует готовности к такому сценарию.

Украинский лидер также заявил о намерении настаивать на новых американских санкциях против России, чтобы добиться немедленного прекращения огня.

«Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», — добавил он.

В Стамбуле днем 2 июня состоялся второй этап переговоров между Россией и Украиной — они возобновились в мае, после паузы в три года. Продолжительность встречи составила немногим более часа. Делегации обменялись документами об урегулировании конфликта и согласовали обмен пленными.

Российской стороной, среди прочего, было озвучено предложение о краткосрочном прекращении огня для того, «чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат». По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, сейчас жарко, в связи с чем в серой зоне возникла антисанитарная ситуация и есть опасность эпидемии.

Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч «замороженных тел» погибших украинских солдат. Мединский также заявил, что Москва готова принять тела погибших российских военнослужащих, если они находятся у Киева и готовы к передаче.

В ходе переговорного процесса также было согласовано проведение масштабного обмена пленными, предусматривающего передачу тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих по принципу «всех на всех». Мединский охарактеризовал такое решение как проявление гуманизма со стороны России.

Молодые бойцы в возрасте до 25 лет также подлежат обмену по аналогичной схеме. Мединский отметил, что минимальное количество обмениваемых с каждой стороны составит тысячу человек, однако не исключил возможности увеличения этого числа.

Кроме того, между Россией и Украиной достигнута договоренность о создании постоянно действующих медицинских комиссий. На основе их заключений стороны смогут оперативно, «не дожидаясь больших политических решений», составлять перечни для обмена тяжелоранеными военнослужащими. По словам руководителя российской делегации, подобные обмены будут осуществляться на регулярной основе в рамках текущей работы.