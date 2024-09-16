В Кремле связали с обострением политической борьбы в США возможную новую попытку покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. В Москве за этим «внимательно наблюдают», но не вмешиваются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не совсем наше дело. Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США. Видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами. Политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются. <…> Но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся и сейчас», — приводит ответ представителя Кремля телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Комментируя сообщения о том, что подозреваемый в попытке покушения на Трампа пытался организовать из США волонтерскую помощь войскам Украины, Песков сказал, что «это должно быть головной болью» для американских спецслужб.

«Здесь надо думать не нам, а здесь надо думать специальным службам Соединенных Штатов. В любом случае, игра с огнем, она имеет свои последствия. Поэтому здесь, прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США», — сказал он.

В воскресенье, 15 сентября, в предвыборном штабе Трампа сообщили об инциденте со стрельбой, который произошел в его гольф-клубе в городе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Предполагаемую новую попытку покушения на политика расследует ФБР.

Трамп, находившийся в момент стрельбы на игровом поле, не пострадал. В электронном письме для спонсоров политик отчитался, что «в безопасности и невредим». «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — добавил он.

Газета New York Post сначала написала, что недалеко от гольф-клуба стреляли два человека, которые якобы «целились друг в друга». Позднее издание отредактировало заметку, сообщив, что, по уточненным данным, стрелял только сотрудник Секретной службы, когда заметил вблизи поля для гольфа человека с автоматом АК-47. Подозреваемый уехал с места на внедорожнике, но был задержан на шоссе в соседнем округе.

Источник в правоохранительных органах сообщил Associated Press (AP), что задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Как отмечает агентство, мужчина часто писал в соцсетях о российско-украинском военном конфликте и вел веб-сайт, на котором вел сбор средств и набирал добровольцев для участия в боях на Украине на стороне ВСУ. СNN передает, что Рут ездил в Киев в 2022 году и публиковал оттуда фото и видео.

В середине июля во время встречи со сторонниками Трамп получил ранение в ухо после того, как в него выстрелил из винтовки 20-летний Томас Мэтью Крукс. После покушения стрелявший был убит сотрудниками спецслужб. Трамп тогда раскритиковал спецслужбу за некомпетентность и сделал вывод, что его спасло лишь «чудо».