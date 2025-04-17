Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в Роспатенте. Это следует из данных бюллетеня Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Заявка основанной в Швеции нидерландской компании, приостановившей работу в России после начала специальной военной операции, была размещена в базе Роспатента в 2023 году (номер заявки — 2023768359).

Как сообщает Инфо24, была зарегистрирована английская версия товарного знака. Русский же вариант пока находится на рассмотрении.

В качестве наиболее вероятной причины регистрации рассматривается защита бренда от регистрации аналогичного или схожего товарного знака сторонними лицами, пишет «Фонтанка».

После объявления об уходе с российского рынка в 2022 году руководство IKEA выставило на продажу четыре фабрики. В связи с решением об объединении двух предприятий, условия сделки включали в себя объекты в Ленинградской Кировской и Новгородской областях.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже заводов в феврале 2023 года. Их приобрели компания «Слотекс», специализирующаяся на производстве кухонных столешниц и фасадов, а также «Лузалес» — компания-изготовитель пиломатериалов.

Позднее сообщалось, что владелец сети IKEA, холдинговая компания Ingka Group, ведет поиски покупателей недвижимости, оставшейся в России. По словам источника РБК, речь шла о портфеле общим объемом в 2,3 млн кв. м., где арендная площадь составляет 1,8 млн кв. м.

Однако через год после этого, в феврале 2024 года, холдинг IKEA Systems B.V. подал в Роспатент заявки на продление до 2033 года регистрации товарных знаков IKEA и ИКЕА, а также двух вариантов изображения.