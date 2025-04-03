Имя погибшего генерала Кириллова присвоят военному училищу в Саратове

Имя генерал-лейтенанта, Героя России Игоря Кириллова будет присвоено новому высшему военному инженерному училищу радиационной, химической и биологической защиты в Саратове. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Новое военное учебное заведение станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое существовало с 1932 по 2009 год и впоследствии было расформировано», — говорится в официальном сообщении.

Комментируя это решение председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Кириллов многое сделал для создания училища.

«Приезжал, обсуждали с ним вопросы, связанные с развертыванием училища. Хочу поздравить всех бывших выпускников нашего Саратовского училища химической защиты, ветеранов, вы всегда подчеркивали важность восстановления этого училища», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Володин добавил, что учебное заведение откроет прием с 1 сентября. По его словам, целью создания училища станет увеличение числа высококвалифицированных военных специалистов с учетом участия в специальной военной операции.

Помимо этого, работники учебного заведения будут организовывать научно-исследовательские процессы в интересах государственной обороны. Распоряжение о создании училища подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Учебное заведение будет рассчитано на 600 курсантов, предельная штатная численность военных и лиц гражданского персонала составит 1300 единиц. После прохождения пятилетнего образовательного курса выпускникам училища будет присвоено звание лейтенанта и квалификация «инженер», а также будет выдан диплом государственного образца.

Володин рассказал, что обсудил восстановление училища с министром обороны Андреем Белоусовым в августе 2024 года и глава ведомства поддержал идею воссоздания учебного заведения.

Ввиду того, что после ликвидации Саратовского военного института в 2009 году занимаемая им территория была возвращена РПЦ и на ней был открыт Спасо-Преображенский мужской монастырь, а часть земли была передана консерватории, было решено подобрать альтернативный вариант, заявил Володин в сентябре.

В феврале председатель Госдумы сообщил, что было найдено «хорошее решение — не в ущерб ни церкви, ни консерватории» и выразил надежду на то, что училище начнет работу уже в 2025 году.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате подрыва самодельного устройства, которое было установлено в самокате рядом с домом генерала на Рязанском проспекте. По подозрению в исполнении теракта был задержан 29-летний уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов.

В январе «Коммерсантъ» сообщил о двух новых фигурантах дела, которыми стали уроженцы Ингушетии, участники боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*.