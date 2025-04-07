Индекс Московской биржи снизился до 2 650,55 пункта (−4,72%), следует из данных торгов на 10:00 (мск). В предыдущий раз ниже 2 700 пунктов индекс Мосбиржи опускался 25 декабря 2024 года.

Общий объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 10:01 (мск) составил 57,84 млрд. рублей, из которых 6,71 млрд рублей пришлось на акции «Т-Технологий», 6,43 млрд — на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,67 млрд рублей — на акции «Газпрома».

Как сообщал The Guardian, торги на азиатских фондовых биржах открылись падением по причине введения пошлин США. Индекс Nikkei, который отражает динамику 225 ведущих японских компаний, в первые минуты после открытия потерял 8,8%. Японский индекс TOPIX также снизился более чем на 8%. После резкого падения акций по индексу Kospi в Южной Корее приостановили торги. Как пишет Bloomberg, индекс Гонконгской фондовой биржи HSI потерял более 9%, снизившись до 20,7 тыс. пунктов.

18 февраля после окончания переговоров делегаций из России и США в Саудовской Аравии индекс Мосбиржи снизился до 3 261,81 пункта (−1,41%). До выступления представителей делегаций с первыми заявлениями, он составлял 3 333,38 пункта.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о ведении «взаимных пошлин» в отношении более чем 200 стран и территорий. Тарифы в отношении Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт составила 10%.