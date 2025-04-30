Индия приняла решение закрыть воздушное пространство для связанных с Пакистаном бортов, в том числе военных. Об этом сообщили в авиационном уведомлении NOTAM.

«Воздушное пространство Индии закрыто для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов, а также для самолетов, эксплуатируемых, принадлежащих и арендованных пакистанскими авиакомпаниями или операторами, включая военные рейсы. Ограничение действует от уровня земли до неограниченной высоты с 30 апреля 2025 года <…> до 23 мая 2025 года <…> дата окончания является предполагаемой», — говорится в сообщении.

Пакистан еще несколько дней назад закрыл воздушное пространство для Индии на фоне роста напряженности между странами после произошедшего 22 апреля теракта в популярном туристическом городе Пахалгаме. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран, погибли 26 человек.

По информации Reuters, после нападения в Кашмире Индия идентифицировала двух подозреваемых боевиков как пакистанцев. Свою причастность к произошедшему власти Пакистана отрицают и призывает к нейтральному расследованию.

Индийские СМИ писали, что за атакой стояли семь нападавших, и что среди них были трое пакистанцев и двое выходцев из Джамму и Кашмира.

По данным Associated Press, индийские власти решили аннулировать визы, выданные гражданам Пакистана, начиная с 27 апреля. В ответ пакистанские власти объявили недействительными визы для индийцев, закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с Индией.

Кроме того, Индия сообщила о приостановке действия договора о водах Инда, который регулирует распределение водных ресурсов. В ответ Совет национальной безопасности Пакистана заявил, что любые попытки перекрыть или изменить поток воды будут расцениваться как акт войны.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийским вооруженным силам предоставлена «полная оперативная свобода по принятию решений о способе, целях и времени» ответа страны на теракт под городом Пахалгам в Кашмире.

После этого министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х сообщил, что Индия якобы намерена нанести военный удар по Пакистану в течение 24-36 часов. Глава ведомства считает, что Индия будет использовать инцидент в Пахалгаме как причину атаки. Он добавил, что любой акт агрессии будет встречен решительным ответом.