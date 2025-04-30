Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х сообщил, что Индия якобы намерена нанести военный удар по Пакистану в течение 24-36 часов.

По словам главы ведомства, Индия будет использовать инцидент в Пахалгаме как причину атаки.

«Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе — подчеркнул Тарар.

Аналогичного мнения придерживается министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. По его словам, военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

«Мы укрепили наши силы, поскольку это [вторжение] теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — говорил Асиф.

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после вооруженного нападения в Кашмире 22 апреля. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран, погибли 26 человек.

По информации Reuters, после нападения в Кашмире Индия идентифицировала двух подозреваемых боевиков как пакистанцев. Свою причастность к произошедшему власти Пакистана отрицают и призывает к нейтральному расследованию.

Индийские СМИ писали, что за атакой стояли семь нападавших, и что среди них были трое пакистанцев и двое выходцев из Джамму и Кашмира.

Associated Press писало, что Индия и решила аннулировать визы, выданные гражданам Пакистана, начиная с 27 апреля. В ответ власти Пакистана объявили недействительными визы для индийцев, закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с этой страной.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийским вооруженным силам предоставлена «полная оперативная свобода по принятию решений о способе, целях и времени» ответа страны на теракт под городом Пахалгам в Кашмире.