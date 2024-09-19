Граждане России, получившие статус иностранного агента, будут исключаться из кадрового резерва федеральных государственных органов и региональных структур. Соответствующий указ 19 сентября подписал президент Владимир Путин.

Изменения вносятся в «Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории». Согласно документу, в тексте об условиях выбывания гражданского служащего из кадрового резерва появляется подпункт «м»: «приобретение гражданином статуса иностранного агента».

Нынешний указ также исключает иноагентов из резервов ведомств.

До этого на рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, запрещающий иноагентам быть членами Общественной палаты России и региональных общественных палат.

5 сентября глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев поделился в своем телеграм-канале, что уже в осеннюю сессию могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах. Он указал на заявление министра юстиции Константина Чуйченко о необходимости появления таких правок. Пискарев уточнил, что речь, в частности, идет о ряде телеграм-каналов, «которые получили соответствующий статус, но затем изменили свое название» в попытке уйти от ответственности.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».