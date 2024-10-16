Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина посоветовала школьникам снимать на видео и высмеивать квадроберов. Соответствующий фрагмент записи своей встречи с детьми из ЛНР в Москве 15 октября депутат опубликовала в телеграм-канале.

Одна из девочек пожаловалась Останиной, что квадроберы «подбегают, начинают на нас лаять и набрасываться на нас». Депутат спросила, как дети на это отреагировали, рассказали ли учителям и родителям, обратились ли в полицию. Школьница ответила, что, по ее мнению, «это ничего бы не поменяло».

«Если вам не нанесли физических увечий, <…> то, может, просто посмеяться над ними. <…> Я бы их просто высмеяла. Сняла бы на видео, потом показала бы, пусть все остальные над ними тоже посмеялись бы. Потом нашли бы их родителей и спросили, а чего ваши дети так себя ведут?» — порассуждала Останина.

Затем она рассказала, как отец из Брянска «вылечил» свою дочь-квадробера, которая сказала, что «чувствует себя кошкой». По словам депутата, он в первую очередь отобрал у дочери телефон и ноутбук, запретил сидеть за столом, «потому что кошки за столом не сидят и телефоном, ноутбуком не пользуются». «Два часа хватило — быстро вылечил», — резюмировала она.

Квадроберы называют свое увлечение видом спорта, в основе которого лежит подражание животным, включающее в себя передвижение на четырех конечностях. Одним из внешних атрибутов квадроберов также стали маски зверей.

Останина объяснила поведение квадроберов тем, что им «хочется быть в центре внимания», и они не находят другого способа, потому что «интеллекта нет еще».

«Стихи хорошие не читает, песни петь не умеет, условно говоря, не блещет знаниями, поэтому никто про него или про нее не рассказывает и не пишет. Поэтому другого способа заявить про себя как-то нет, остается единственное — полаять, поскакать и так далее. Это печально», — высказала мнение глава комитета.

Она отметила, что разрабатываемый Госдумой закон будет наказывать за пропаганду квадробики. «Административное, уголовное будут наказания. Огромные штрафы. Не надо в соцсетях все это раскидывать и так далее. Чтобы понимали, что все это чревато будет последствиями», — объяснила Останина.

Депутат затем спросила детей, кто «за» такой закон — руки подняли все присутствующие. «Вот это Луганск, вот это Краснодон», — похвалила она. В своем телеграм-канале она восхитилась тем, «какие светлые и пытливые дети побывали в гостях» у комитета.

В начале сентября Нина Останина была одной из тех, кто заступился за девочку-квадробера, чье увлечение осудила со сцены певица Mia Boyka (Мария Бойко). к Депутат тогда призвала Бойко «быть тактичнее» и предупредила, что если девочку-квадробера продолжат «осуждать в публичном пространстве», то это может «нанести удар по психике».

Также Останина является соавтором законопроекта о борьбе с буллингом в школах, который планируют внести в Госдуму до конца года.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России