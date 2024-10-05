В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадробики. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Квадроберы подражают животным, имитируя их движения и повадки, одним из их внешних атрибутов стали маски зверей. О том, как новый подростковый тренд оценивают психиатры, — в материале RTVI.

«Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства», — сообщила Лантратова агентству РИА Новости.

По ее словам, ребенок-квадробер — не преступник, а «жертва пропаганды». При этом наказывать нужно не родителей, а «тех, кто делает это движение популярным, привлекательным». «Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — добавила Лантратова.

Ранее в октябре депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, в том числе уголовное и административное наказание. Такое обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

По мнению Колунова, с семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи в России существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо. Депутат Виталий Милонов, в свою очередь, предложил наказывать продавцов корма для квадроберов.

В начале сентября в центре скандала из-за осуждения девочки-квадробера оказалась певица Mia Boyka (Мария Бойко), которая во время выступления на Дне города Надыма в конце августа вступила в диалог с девочкой в кошачьей маске. «Можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — сказала певица.

Тогда в поддержку девочки-квадробера выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Егор Крид. Узнав, что семья девочки-квадробера подала в полицию заявление о публичном оскорблении ребенка, Бойко пригласила девочку и ее маму в Москву, чтобы помириться с семьей.