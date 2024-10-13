Квадробинг психологически готовит детей к принятию «антиценностей», в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*, считает председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Квадроберы подражают животным, имитируя их движения и повадки, одним из их внешних атрибутов стали маски зверей. Как этот подростковый тренд оценивают психиатры — в материале RTVI.

«Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с «ушками», или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое — когда остаются такими «зверьками» в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных», — сказал священник РИА Новости.

По мнению Лукьянова, квадробинг — не «детская игра», а «субкультура, <…> психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*». В последние годы ЛГБТ*-движение на Западе «взяло прицел на обработку молодого поколения», считает священник.

«Квадроберы — это условно «подготовительная группа» школьного возраста, где только начинается разговор о зверином «гендере» в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», — сказал Лукьянов.

Он добавил, что в США и Европе группы фурри связаны с «сообществами извращенцев и педофилов», поскольку «маска стирает не только половую идентичность, но и возраст». В России лидеры подобных субкультур также имеют «очень специфический круг связей», утверждает Лукьянов.

По словам Лукьянова, привлечение молодежи к квадробингу состоит из нескольких этапов: сначала это общение и творчество, но в дальнейшем — вовлечение в активность, которая вызывает в обществе порицание.

«В результате дети чувствуют себя в одной тарелке с ЛГБТ*-адептами, ощущая свою искусственно сформированную «альтернативную», в данном случае, «звериную» личность. <…> Фактически, до подключения к экстремистской ЛГБТ*-идеологии остается один шаг, ребенок уже готов принять множество гендеров и идентичностей», — убежден Лукьянов.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на прошлой неделе сообщила, что разрабатывает законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадробики. По ее словам, ребенок-квадробер — не преступник, а «жертва пропаганды», и нужно наказывать тех, кто «делает это движение популярным, привлекательным».

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России