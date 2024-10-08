Министр иностранных дел России Сергей Лавров поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна и послу Армении в России Гургена Арсеняна, есть ли в республике квадроберы. Видео беседы дипломатов перед встречей лидеров двух стран опубликовали телеграм-канал радиостанции «Маяк» и Shot.

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Одна из самых главных новостей. Наряжаются в собак и ходят, как животные», — сказал Лавров.

Арсенян отметил, что видел подобное, но само явление ему незнакомо. Отвечая на вопрос посла, считается ли это модой, Лавров сказал: «Мода, но, говорят, она переходит в болезнь».

Квадробинг или квадробика ― имитация действий и повадок животных. Квадроберы носят маски зверей и передвигаются на четвереньках, это увлечение популярно среди подростков.

В Госдуме и Русской православной церкви выступают против квадробинга. Нижняя палата работает над запретом «деструктивной идеологии», включая квадробику, сообщила в начале октября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, есть «целые сообщества», которые популяризуют квадробинг, и «не так безобидно, как кажется на первый взгляд». Депутат Госдумы Сергей Колунов в свою очередь предложил ввести для родителей детей-квадроберов наказание вплоть до уголовной ответственности и лишения родительских прав.

В РПЦ считают, что субкультуры, в основе которых лежит подражание животным, пропагандируют возвращение общества к язычеству и варварству.