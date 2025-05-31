Иран произвел рекордный объем урана, обогащенного чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Эти данные приводятся в его первом отчете, подготовленном после того, как администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с Тегераном по ядерной сделке.

По оценке МАГАТЭ, за последние три месяца иранские запасы высокообогащенного урана выросли почти на 50% — до 409 кг. Этот объем сырья можно быстро обогатить, чтобы произвести ​​примерно 10 ядерных бомб, если бы Иран решил заняться созданием ядерного арсенала. В последнее время, отмечает МАГАТЭ, страна активно наращивает производство обогащенного до 60% урана, который можно быстро довести до уровня использования в ядерном оружии.

«Быстрое накопление высокообогащенного урана вызывает серьезную озабоченность. Агентство не сможет дать гарантии того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер», — написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в 22-страничном отчете, содержание которого пересказывает Bloomberg.

В докладе говорится о «значительных препятствиях» на пути к тому, чтобы международные наблюдатели избавились от опасений по поводу ядерной программы Ирана, — в том числе из-за препятствий, которые иранские чиновники чинят расследованию МАГАТЭ.

«Агентство пришло к выводу, что Иран не уведомил о ядерных материалах и деятельности, связанной с ядерной сферой, в трех местах», — написал Гросси.

Совет управляющих МАГАТЭ соберется 9 июня в Вене, чтобы обсудить новый доклад. Есть вероятность, что выводы по итогам этой встречи будут переданы для дальнейшего обсуждения в Совет безопасности ООН, который может повторно ввести в отношении Ирана масштабные международные санкции.

Последние по времени иранско-американские переговоры по ядерной сделке состоялись в Риме в начале мая. По их итогам обе стороны заявили о достижении «определенного прогресса», а Трамп охарактеризовал их как «очень хорошие».

Хотя наблюдатели МАГАТЭ, которые продолжают инспекцию на местах в Иране, не добыли «никаких достоверных свидетельств» того, что страна скрывает работу над ядерным оружием, они выражают обеспокоенность из-за «неоднократных заявлений бывших высокопоставленных должностных лиц Ирана о наличии у страны всех возможностей для производства ядерного оружия».

Исламская Республика продолжает отрицать, что стремится к созданию оружия, и не откажется от обогащения урана для применения в энергетике и «гражданских технологиях», заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, обеспокоенность экспертов МАГАТЭ и других стран «неприемлема для иранского народа» в качестве возможной причины прекращения ядерной программы. «По сути, это принятие чужого господства», — пояснял дипломат.