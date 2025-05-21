Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана на фоне попыток США заключить соглашение с иранскими властями. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные американской разведки.

Источники телеканала считают, что действия Израиля станут открытым вызовом курсу Дональда Трампа и приведут к крупной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По данным CNN, окончательное решение Израиля об атаке на Иран будет зависеть от оценки израильским руководством перспектив американо-иранских переговоров по ядерной программе. У Израиля есть опасения, что в соглашение между США и Ираном не будет оговорено условие о полном отказе Тегерана от обогащённого урана.

Подозрения американских спецслужб о возможной атаке основаны на трех составляющих: заявления израильских официальных лиц о рассмотрении силового сценария, перехваченные сообщения, указывающие на подготовку к операции, передвижения израильских военных, в том числе транспортировка авиабомб.

Эксперты не исключают, что военные приготовления могут быть частью политики давления на Иран, чтобы добиться уступок по ядерной программе. Президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для решения вопроса дипломатическим путем, однако в конце марта он пригрозил, что в случае отказа от сделки Иран ждут бомбардировки “подобных которым они никогда раньше не видели».

В середине мая, во время визита в Саудовскую Аравию, Трамп пообещал смягчить санкции против Ирана в случае заключения сделки о сокращении ядерной программы. При этом президент США сообщил о “максимальном давлении”, если переговоры зайдут в тупик.