Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) утверждает, что его ракетные удары поразили штаб-квартиру израильской внешней разведки «Моссад» в Герцлии под Тель-Авивом и логистический центр Управления военной разведки «АМАН» в районе военной базы «Глилот». Заявление опубликовало официальное новостное агентство IRNA. Израильские власти и СМИ это не комментировали.
Ранее иранские телеканалы SNN (Student News Network) и Press TV показали видео, появившееся в некоторых медиа на иврите, но якобы быстро удаленное оттуда. На нем вдалеке видны клубы дыма рядом с высотными зданиями, а мужской голос за кадром говорит на иврите: «Ничего себе, даже по “Моссаду” попали». Как заявили каналы, это является подтверждением ракетного удара по штаб-квартире израильской разведки.
Также они распространили кадры тушения пожара в здании, похожем на склад, которые якобы тоже «быстро удалили из израильских медиа». На баннере, попавшем в кадр, они выделили эмблему, которая, как они утверждают, доказывает попадание по логистическому центру «АМАН».
По данным SNN, в результате ударов, возможно, полностью уничтожены «секретные помещения шпионской сети» Израиля, известной как «Подразделение 8200». Это подразделение радиоэлектронной разведки и дешифровки, которое является крупнейшим в Армии обороны страны.
Израильские СМИ ранее сообщили, что утром 17 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет и что некоторые из них попали в центральные районы страны, включая город Герцлия. В частности, одна ракета попала в складское помещение недалеко от Герцлии, в результате чего оно загорелось, а другая попала в парковку, где загорелся пустой автобус, пишет The Times of Israel. Пять человек получили легкие ранения.
Полиция центрального Израиля сообщила, что власти обследуют три места падения снарядов и сообщают о наличии материального ущерба.
Ранее утром Армия обороны Израиля заявила, что в результате удара по Тегерану накануне был убит новый глава Генштаба Ирана Али Шадмани. В релизе его назвали «самым высокопоставленным военным командиром и ближайшей фигурой к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи».