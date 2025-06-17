Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) утверждает, что его ракетные удары поразили штаб-квартиру израильской внешней разведки «Моссад» в Герцлии под Тель-Авивом и логистический центр Управления военной разведки «АМАН» в районе военной базы «Глилот». Заявление опубликовало официальное новостное агентство IRNA. Израильские власти и СМИ это не комментировали.

Ранее иранские телеканалы SNN (Student News Network) и Press TV показали видео, появившееся в некоторых медиа на иврите, но якобы быстро удаленное оттуда. На нем вдалеке видны клубы дыма рядом с высотными зданиями, а мужской голос за кадром говорит на иврите: «Ничего себе, даже по “Моссаду” попали». Как заявили каналы, это является подтверждением ракетного удара по штаб-квартире израильской разведки.

Также они распространили кадры тушения пожара в здании, похожем на склад, которые якобы тоже «быстро удалили из израильских медиа». На баннере, попавшем в кадр, они выделили эмблему, которая, как они утверждают, доказывает попадание по логистическому центру «АМАН».