Россияне и украинцы остаются в числе клиентов итальянских компаний, выпускающих роскошные яхты, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Издание отмечает, что, несмотря на введенные после начала военной операции ограничения, российские граждане с паспортами других государств (например, Кипра или Мальты) по-прежнему «могут относительно легко передвигаться» по миру.

Годовой оборот производителей яхт из судостроительного кластера на севере Тосканы достигает 8 млрд евро, и большая его часть приходится на экспорт. Здешние судостроители выполняют больше половины общемирового объема заказов на яхты длиной более 24 метров.

Neue Zürcher Zeitung напоминает, что Италия конфисковала как минимум четыре суперъяхты, принадлежащие россиянам, включая 140-метровую «Шехерезаду», построенную на немецкой верфи Lürssen в 2020 году и стоявшую в Марина-ди-Каррара на техническом обслуживании в 2022 году.

Аналогичным образом были изъяты яхты Геннадия Тимченко и Алексея Мордашова. По данным издания, содержание, страхование и обслуживание конфискованных яхт обходится властям Италии примерно в 40 млн евро ежегодно. При этом владельцы изъятого имущества обратились в итальянский суд с исками, оспаривающими решение властей.

Итальянские судостроители не хотят комментировать свою работу с россиянами, «Наши клиенты не страдают от высоких процентных ставок или экономических и геополитических кризисов», — цитирует Neue Zürcher Zeitung представителя одной из компаний.

Мишель Депрати, гендиректор верфи со 170-летней историей Baglietto, заявил, что компания обеспечена заказами до 2027 года. «Мы работаем на полную мощность», — утверждает он. По его словам, объем имеющихся у компании заказов составляет 500 млн евро, годовой объем продаж — 140 млн евро, а валовая прибыль превышает 15%.

О покупателях Депрати предпочел не распространяться — кроме того, что это, в основном, бизнесмены. «Около 40% клиентов приезжают из Европы и Северной Америки», — уточнил он.