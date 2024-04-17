Пилот Сергей Белов, который в сентябре 2023 года аварийно посадил в поле под Новосибирском Airbus A320 с пассажирами на борту, уволился из «Уральских авиалиний». Об этом 17 апреля пишут «Известия» со ссылкой пресс-секретаря компании Веру Гасникову.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию после окончания расследования, которое проводила комиссия Росавиации, и выхода окончательного отчета. Трудовой договор был прекращен с пилотом 15 апреля.

Второй пилот Airbus A320 — Эдуард Семенов — по-прежнему находится в отпуске без содержания, отметила Гасникова.

Телеканал «360» со ссылкой на самого Белова сообщил, что он не увольнялся из «Уральских авиалиний» по собственному желанию. В сообщении канала отмечается, что в момент разговора пилот готовился ко взлету, поэтому долго говорить не смог.

Инцидент с самолетом А-320 «Уральских авиалиний», выполнявшим рейс Сочи — Омск, произошел 12 сентября 2023 года. Пилоты судна совершили экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, в 180 км от Новосибирска. На борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка. Пятеро из них после приземления обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышенного давления.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Посадивших самолет пилотов — Сергея Белова и Эдуарда Семенова — отстранили от полетов до конца расследования инцидента. Их родственники позже рассказали, что руководство «Уральских линий» попросило летчиков уволиться.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» указывали, что при заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из трех независимых гидросистем А-320 — «зеленая». Пилот увел самолет на второй круг, после чего решил сажать его в аэропорту Новосибирска, где взлетно-посадочная полоса (ВПП) длиннее на 500 м. Как объяснял гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, отказ «зеленой» гидросистемы приводит к нарушениям работы тормозных щитков и закрылков. Из-за этого может увеличиться посадочная дистанция самолета с риском выкатывания за пределы ВПП.

Командир экипажа Сергей Белов рассказывал, что принял решение об экстренной посадке самолета из-за риска отказа двигателя при нехватке топлива. По его словам, он обсудил с диспетчерами и вторым пилотом поиск площадки для безопасной посадки, поскольку перед ним стояла «задача сохранить жизни и здоровье пассажиров». В итоге подходящее место для было выбрано путем визуального осмотра местности из кабины пилотов.

В Росавиации сделали вывод, что к аварийной посадке A-320 под привели ошибки экипажа, которые были допущены в том числе после отказа «зеленой» гидросистемы.

Расследование инцидента было завершено в начале апреля 2024 года. В заключении комиссия Росавиации подтвердила, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок, допущенных экипажем. Эти нарушения впоследствии привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. В то же время комиссия отметила, что пилоты были не готовы к действиям в сложившейся ситуации из-за недостатков «в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».