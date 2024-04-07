Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини, который одержал победу по итогам состоявшегося 6 апреля второго тура голосования, заявил о необходимости прекратить украинский конфликт. Своими взглядами на ситуацию он поделился в студии телеканала TA3.

По словам Пеллегрини, за два последних года «убийственный конфликт никуда не сдвинулся», поэтому его «необходимо прекратить». При этом новый глава государства подчеркнул, что не собирается оспаривать агрессивную роль России в этом конфликте.

Пеллегрини также заверил, что в ходе избирательной кампании не пытался выставить своего соперника Ивана Корчка «кандидатом войны», а лишь ссылался на сделанные им самим заявления. Корчок действительно выступал в поддержку продолжения поставок оружия Украине — в отличие от своего победившего конкурента, который призывает их прекратить.

Корчок говорил, что прекращение поставок оружия Украине приведет не к миру, а к победе России. Пеллегрини в этой связи выставлял своего соперника в негативном свете, называя его разжигателем войны и предполагая, что тот в случае победы на выборах может направить на Украину словацкие войска (сам Корчок это отрицал).

Кроме того, Пеллегрини является противником приема Украины в Евросоюз и НАТО. Корчок, наоборот, поддерживает ее вступление в Североатлантический альянс с определенными оговорками.

Принимая участие в политическом ток-шоу на ТА3, избранный президент поблагодарил жителей Словакии, которые реализовали свое право голоса и исполнили гражданский долг. Он отметил, что явке нынешние выборы заняли второе место за всю историю страны.

«Я искренне и от всего сердца благодарю всех, кто выразил мне свою поддержку», — обратился Пеллегрини к тем, кто проголосовал за него (а это 1 409 255 избирателей). Корчок набрал на 165 546 меньше голосов.

Пеллегрини заверил, что теперь отношения между правительством и президентом будут «максимально конструктивными», если кабмин «поможет народу и выполнит свои программные заявления». Избранный глава государства добавил, что если правительство отклонится от объявленного курса или своими действиями будет противоречить конституции, то ему как президенту придется «высказать свое мнение». По словам Пеллегрини, жителям Словакии не стоит опасаться «гармонии» между премьер-министром и президентом страны.

Победитель выборов заявил, что пока не знает, кто заменит его на посту лидера партии «Голос — Социальная демократия». В любом случае Пеллегрини откажется от председательства и даже членства в партии, поскольку хочет быть беспартийным президентом. В качестве преемника он предложит на выбор кого-то из пятерки партийных лидеров, включая своих заместителей. По словам избранного президента Словакии, вопрос о том, кто возглавит партию, решится к его инаугурации, которая запланирована на 15 июня.