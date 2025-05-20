Против Галины Тимченко*, основательницы «Медузы»**, возбуждено уголовное дело из-за публикаций в Сети видео для «формирования протестных настроений у граждан». Об этом сообщает главком СК по Москве.

Журналистку подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 284.1 УК РФ 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации»). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

«По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в сети Интернет видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России», — говорится в заявлении ведомства.

О каких записях идет речь, не уточняется. Сейчас следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко, которая сейчас находится за рубежом, в розыск.

Тимченко с конца 90-х трудилась в «Коммерсанте», а потом перешла в «Ленту». С 2004 по 2014 год она возглавляла редакцию этого издания, но в 2014-м ее уволили без объяснения причин. Весной того же года команда «Ленты», включая Тимченко, покинула издание, и на его основе появилась «Медуза». В августе 2024 года Тимченко была внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

«Медузу» была признана иноагентом в апреле 2021 года. Газета зарегистрирована в Латвии, ее редакция базируется в Риге. Ранее Генпрокуратура заявила, что деятельность издания угрожает основам конституционного строя и безопасности государства. В январе 2023 года «Медузу» внесли в список нежелательных организаций.

* — признана в России иноагентом

** — издание признано в России иноагентом и нежелательной организацией