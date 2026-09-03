Ключевая ставка Центробанка по итогам заседания совета директоров регулятора 11 сентября почти наверняка не изменится и останется на нынешнем уровне — 14%. Такой прогноз дал в разговоре с 360.ru доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

По его словам, факторы, которые могли бы подтолкнуть ставку вверх, и общий тренд на снижение сейчас уравновешивают друг друга. Поскольку Центробанк придерживается консервативной политики, регулятор, вероятнее всего, сохранит показатель без изменений, считает Чирков.

С этой оценкой согласен кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Он видит два возможных исхода заседания: ставка останется прежней либо снизится на 0,25 процентного пункта. Более резкое снижение аналитик считает маловероятным.

Григорьев также не видит предпосылок ни для повышения, ни для резкого снижения ставки. Инфляция сейчас близка к средним значениям последних лет, а резкие изменения ставки могут вывести рынок из равновесия. По его мнению, в перспективе стоит ожидать медленного и плавного снижения ставки.

Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заявил RTVI, что в 2027 году ключевая ставка ЦБ может составить 12-12,5%.