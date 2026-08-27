Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил пересмотреть функции Центрального банка РФ, который, по его мнению, не обеспечивает доступность кредитов для граждан и не снижает их долговую нагрузку, передает корреспондент RTVI.

«В последние годы в мире наметилась тенденция разделения функций. Центробанки — эмиссионные центры, в целом отвечают за стабильность финансовой системы, а отдельные структуры контролируют кредитную сферу. На такую систему перешли в Евросоюзе, в США и Англии», — сказал RTVI Миронов.

И это логично, заявил депутат, так как, по его убеждению, «за все что касается услуг для населения и бизнеса должно отвечать напрямую государство».

«Пора и нам подумать о подобных переменах, а если в ЦБ не согласны, у них есть шанс доказать, что там способны привести в чувство своих потерявших берега подопечных», — предложил Миронов.

Предложение лидер «СР» озвучил на фоне снижения регулятором ключевой ставки.

«Ключевая ставка, хоть и черепашьими шагами, но все-таки снижается, а займы становятся не доступнее, а дороже. Так, в августе полная стоимость потребкредитов приблизилась к 30% годовых. Растет и уровень реальных ставок по микрозаймам. Эксперты указывают на разные сложности. Но они есть в любой отрасли, однако у нас только у банков чистая прибыль на уровне 3,5-3,8 трлн рублей. Чтобы сохранить эти сверхдоходы финансисты и продолжают загонять население в долговую яму при полном попустительстве команды Набиуллиной», — подчеркнул парламентарий.

Миронов напомнил, что когда началось снижение ключевой ставки, в августе прошлого года СР потребовала от ЦБ РФ обязать кредитные организации следом снижать стоимость заемных средств.

«Это прерогатива ЦБ, у которого есть масса возможностей влиять на кредитную политику банков и микрофинансовых организаций. Но пользоваться этими рычагами в ЦБ не умеют или не хотят. И зачем нам тогда такой „мегарегулятор“?!» — задал вопрос политик.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку до 14% годовых. С июня 2025 года это решение стало десятым подряд смягчением денежно-кредитной политики за цикл.

Очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано на 11 сентября.