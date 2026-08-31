Ключевая ставка Банка России может в 2027 году составить 12-12,5%. Об этом заявил RTVI президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Смотрите специальный репортаж Алексея Казанникова «Ставка Ва-Банк» о том, как российский бизнес выживает при высокой ключевой ставке ЦБ.

«У нас есть прогнозы на следующий год. Мы ожидаем, что в следующем году ставка будет примерно на полтора-два процентных пункта ниже, чем сегодня (по крайней мере по оценкам) — где-то 12-12,5%», — сказал Коган.

По его мнению, высокая ставка при растущей экономике «не так страшна».

«Более того, есть понятие «антициклическая политика Центрального Банка». Идет перегрев экономики, и действительно Центральный Банк повышает ставки, то есть замедляет оборачиваемость капитала, то есть по сути своей он делает всё, чтобы не было перегрева», — объяснил Коган.

Однако сегодня перегрева российской экономики нет. «У нас экономика в достаточно глубокой стагнации, и нам сегодня нужны скорее более дешевые деньги. И вот здесь начинается уже вопрос: а можем ли мы себе позволить более дешевые деньги, а не приведет ли это к инфляционному давлению?» — добавил Коган.

С октября 2024 года по июнь 2025-го ключевая ставка Центробанка держалась на рекордном уровне 21%. После этого регулятор начал постепенно снижать ее.

Последний раз ключевую ставку понизили 24 июля 2026 года ― с 14,25% до 14%. Центробанк тогда заявил, что российская экономика во втором квартале года росла умеренными темпами.

«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4—5% в пересчете на год», — говорилось в пресс-релизе ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 сентября.