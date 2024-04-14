Источник в поддерживаемой Ираном ливанской группировке «Хезболла» сообщил, что Израиль 14 апреля после ночной иранской атаки нанес удар по зданию на востоке Ливана, недалеко от сирийской границы.

«Израильский удар был нанесен по району… недалеко от Баальбека и по двухэтажному зданию, принадлежащему Хезболле», — сообщил источник в группировке, добавив, что жертв нет.

Ливанское государственное национальное агентство новостей также сообщило, что «воздушный удар был нанесен по зданию в деревне Наби-Шит и уничтожил его». Местный источник заявил AFP, что удар разрушил двухэтажное здание, но жертв и пострадавших нет. Фотограф агентства побывал на месте происшествия и заснял руины бетонных и металлических конструкций, в которые превратилась постройка.

ЦАХАЛ утверждает, что удар был направлен на ликвидацию «крупного объекта по производству оружия», принадлежащего «Хезболле», «глубоко внутри Ливана».

«Хезболла» в ночь на 14 апреля присоединилась к иранской атаке по Израилю, дважды запустив ракеты в направлении Голанских высот.

Боевики «Хезболлы» и израильские военные перестреливаются почти ежедневно. В результате населенные пункты в приграничной зоне Ливана превратились в «призраки», пишет CNN, называя эту местность «зеркальным отражением северных районов Израиля, десятки тысяч жителей которых бежали от боевых действий».

По данным ливанских властей, приграничную зону покинули как минимум 30 тысяч человек. В результате израильских ударов там погибли по меньшей мере 363 человека, включая как минимум 70 мирных жителей (остальные — боевики «Хезболлы»). С израильской стороны границы, как утверждают власти Ливана, погибли восемь мирных жителей и 10 солдат ЦАХАЛ, который не признает потери официально.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю сотни дронов и ракет. Израильские военные заверили, что 99% БПЛА и снарядов были сбиты в полете. Незначительно пострадала военная база на юге Израиля, до которой долетели несколько ракет. В подавлении иранской атаки участвовали также американские военные, чьи базы расположены на Ближнем Востоке, и Вооруженные силы Иордании.

Власти Израиля утверждают, что в результате удара никто не погиб, но есть пострадавшие — в частности, тяжелое ранение получила семилетняя девочка в бедуинской деревне. За медпомощью обратился 31 человек, сообщила израильская служба скорой медпомощи.

Иранская атака стала ответом на удар по посольству исламской республики в сирийском Дамаске. Его жертвами стали высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Израиле пообещали ответить на ночной обстрел. Иран со своей стороны предупредил США, что если они поддержат израильский ответ, то удары будут нанесены по американским базам в регионе. Некоторые источники утверждают, что Израиль разрабатывает план атаки по объектам иранской ядерной программы.