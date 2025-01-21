Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 21 января объявил о «масштабной и значительной» военной операции по «разгрому терроризма» в городе Дженин на Западном берегу Иордана. Она получила название «Железная стена» и началась на второй день после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа.

Западный берег Иордана и сектор Газа — разделенные территории частично признанного государства Палестина. Западный берег в основном контролируется Палестинской национальной администрацией (ПНА), сектор Газа — радикальным палестинским движением ХАМАС. С последним израильские власти заключили сделку о перемирии, в рамках которой с 19 января в анклаве действует режим прекращения огня и ведется обмен заложниками.

Операция проводится по распоряжению военно-политического кабинета Израиля, в ней задействованы силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ), полиции и службы безопасности Шин-Бет, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Это дополнительный шаг в достижении поставленной нами цели — укреплении безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни проникла — в Газу, Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию — и мы по-прежнему действуем активно», — сказал Нетаньяху.

ЦАХАЛ и израильская служба безопасности также сделали совместное заявление о начале «контртеррористической операции» в Дженине, поообещав выступить с подробностями позднее.

Как пишет The Times of Israel, операция продлится несколько дней.

Палестинский Минздрав утверждает, что в ходе израильской операции в Дженине уже убиты семь человек, еще 35 ранены, передает Al Jazeera. Власти Израиля эти данные не комментировали.

Губернатор Дженина Камаль Абу аль-Руб заявил агентству AFP, что операция представляла собой «вторжение в лагерь [беженцев]». «Все произошло быстро: в небе вертолеты Apache и повсюду израильская военная техника», — сказал он.

Представитель сил безопасности ПНА Анвар Раджаб заявил, что израильские военные «открыли огонь по гражданским лицам и сотрудникам сил безопасности, в результате чего несколько из них получили ранения, один находится в критическом состоянии».

Израиль обвиняет Иран в поддержке вооруженных группировок по всему Ближнему Востоку, включая ХАМАС, и попытках направить оружие и деньги боевикам на Западном берегу. Местный лагерь беженцев израильские власти считают местом укрытия палестинских военизированных групп.

21 января в телеграм-канале ЦАХАЛа появилось заявление начальника Генштаба Герци Халеви о намерении подать в отставку весной.