Иран во время июньского обострения отношений с Израилем нанес удар по пяти израильским военным базам, о чем власти еврейского государства не сообщали официально. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные спутниковых радаров, предоставленные университетом штата Орегон в США.

Согласно этим данным, шесть иранских ракет поразили пять военных объектов на севере, юге и в центре Израиля, о чем не сообщалось ранее. Атаке подверглись в том числе крупная авиабаза, центр сбора разведданных и база материально-технического снабжения, утверждает газета. Какие именно объекты имеются в виду, не уточняется.

В Орегонском университете работают над более полной оценкой ущерба от иранских ракетных ударов. Для абсолютного подтверждения попаданий потребуются отчеты с места событий либо спутниковые снимки, пояснил исследователь университета Кори Шер.

Журналист израильского «13 канала» Равив Друкер заявил о «множестве» иранских ударов по базам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и стратегическим объектам, о которых до сих пор официально не сообщается. В связи с этим нет понимания, «насколько точны были действия иранцев и какой ущерб они нанесли во многих местах», отметил Друкер.

В ЦАХАЛ отказались комментировать информацию Telegraph.

«Можем сказать, что все соответствующие подразделения непрерывно функционировали на протяжении всей операции», — заявил газете армейский представитель.

По оценке британского издания, системы ПВО Израиля, поддерживаемые США с моря, в целом «действовали хорошо», но к седьмому дню конфликта пропускали около 16% иранских ракет.

В Иране утверждают, что израильскую систему ПВО удалось обойти путем одновременного запуска ракет и беспилотников.

«Главная цель запуска [дронов] по Израилю — всегда держать их системы занятыми. Многие [БПЛА] даже не доходят — их перехватывают, но они все равно вызывают путаницу», — объяснил Telegraph один из иранских чиновников.

Обострение ирано-израильского конфликта

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ядерные и военные объекты Ирана, объяснив это тем, что Тегеран якобы близок к созданию ядерного оружия. Иран в ответ выпустил по Израилю сотни дронов и баллистических ракет. Ударам подверглись в том числе объекты нефтяной и энергетической промышленности Израиля, а также жилые районы.

21 июня в конфликт вступили США, нанеся удары противобункерными бомбами и ракетами «Томагавк» по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех трех объектов. По данным американских СМИ, которые ссылаются на предварительный секретный отчет правительства, иранская ядерная программа не уничтожена, а лишь отброшена на несколько месяцев назад.

Иран в ответ на удары со стороны США атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Ракеты были перехвачены и не нанесли никакого ущерба. 24 июня в силу вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем, при этом обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.