Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника издания, сейчас подозреваемых допрашивают.

Источник «Ъ» также отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали пару подозрительных машин. По данным издания, организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из СБУ. Фактически преступление было раскрыто по горячим следам, сказал источник «Ъ».

RT также пишет, что один из задержанных, по некоторым данным, привез заминированный самокат к подъезду дома, где жил Кириллов.

Официальных заявлений по делу о теракте пока нет.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря. Он вместе со своим помощником Ильей Поликарповым находился у подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте, когда прогремел взрыв. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный возле дома.

Источники ТАСС сообщали, что предположительно самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).

Видео взрыва, убившего Кириллова и Поликарпова, одномоментно опубликовали несколько крупных украинских новостных телеграм-каналов. Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство российского генерала было операцией Службы безопасности Украины (СБУ).