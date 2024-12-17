Погибший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказывал, что за ним велась «охота», сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале.

Ситников уточнил, что генерал-лейтенант рассказывал ему о начавшейся на него охоте «некоторое время назад». Глава региона считает, что это связано с тем, что под руководством Кириллова «была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе, на территории Украины».

«Было четкое понимание, что подготовленные им боевые кадры офицеров и то боевое направление, которое ведут войска, — это тяжелая огнеметная система, не остались без внимания и злобы наших противников», — убежден Ситников.

Кириллов погиб утром 17 декабря. Он вместе со своим помощником Ильей Поликарповым находился у подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте, когда прогремел взрыв. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный возле дома.

Источники ТАСС сообщали, что предположительно самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).

Видео взрыва, убившего Кириллова и Поликарпова, одномоментно опубликовали несколько крупных украинских новостных телеграм-каналов. Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство российского генерала было операцией Службы безопасности Украины (СБУ).

Телеграм-канал Mash писал, что автомобиль, под которым робот-сапер обнаружил камеру, оставили во дворе дома, где произошел взрыв, несколько дней назад. Объектив завернули в тряпку, «чтобы техника не бросалась в глаза».

В ночь на 17 декабря шел обильный снегопад. Один из сообщников предположительно приходил чистить стекло у машины каршеринга. Сейчас спецслужбы устанавливают владельцев всех автомобилей во дворе, рассказали собеседники RTVI.

После убийства Кириллова в Госдуме предложили провести работу над ошибками по охране должностных лиц.

«Охрана должностных лиц у нас уже организована, приняты все возможные меры для обеспечения их безопасности. Но, вероятно, нужно также провести работу над ошибками, чтобы должным образом защитить наше руководство», — сказал депутат Госдумы Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру».

Красов связал рост террористических актов, в том числе на высокопоставленных военных, успехами России в украинском конфликте.