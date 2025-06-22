В ночь на 22 июня погиб шоумен и кавээнщик из Бурятии Валерий Гуляев, ему было 36 лет. Об этом сообщается на странице молодежного правительства Республики Бурятия во «ВКонтакте».

«Трагически погиб наш коллега, друг и настоящий патриот Валерий Гуляев. Валерий был не просто талантливым КВН-щиком — он внес большой вклад в развитие и популяризацию бурятского языка, реализовал ряд важных молодежных проектов, всегда искренне болел за развитие нашей республики. Его энергия, творческий подход и активная гражданская позиция вдохновляли многих. Валерий ушел слишком рано… Ему было всего 36. Он оставил после себя только добрую память!» — говорится в сообщении.

Гуляев погиб в результате ДТП на трассе Чита — Иркутск в Забайкалье, пишет «Чита.Ру». Бывший лидер бурятского КВН-движения Чингис Болотов рассказал «Байкал-Daily», что автомобиль, за рулем которого был юморист, предположительно, совершил наезд на лошадь, в результате чего тот погиб на месте. По словам Болотова, в машине также находились жена кавээнщика и его друг. Их госпитализировали.

«Чита.Ру» утверждает, что Гуляев вместе с женой и другом возвращались домой в Улан-Удэ со свадьбы. В управлении ГАИ по Забайкальскому краю подтвердили изданию факт ДТП. По предварительным данным, в ночь на 22 июня в районе села Бада Хилокского района автомобиль Toyota Camry совершил наезд на животное, после чего съехал с проезжей части. Водитель в результате ДТП погиб, двух пассажиров доставили в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Жена Гуляева в результате аварии получила перелом позвоночника, передает «Байкал-Daily». Юморист был многодетным отцом, у него остались трое дочерей.

Валерий Гуляев — двукратный чемпион Премьер-лиги КВН, чемпион Первой лиги, участник Высшей лиги КВН в составе команд «Хара Морин», «Буряты» и «Для Вас». Участник телепроектов «Comedy Баттл», «Суперлига», «Русские не смеются» и «Концерты». Снимался в фильме «Бурятский час» (2022).

В феврале в Одессе умер основатель и капитан одесской сборной команды КВН Валерий Хаит. Ему было 85 лет.